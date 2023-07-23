銀行億級高資產財管業務 年成長翻倍

據金管會統計，截至6月底，9家獲准開辦高資產客戶財管業務的銀行，累計客戶數達5,448人、總資產管理規模（AUM）將破7,000億元大關。中信銀連兩個月登上冠軍寶座，兆豐銀位居亞軍，合庫銀拿下第三名。

金管會2020年推出財管2.0方案，開放銀行申請資產超過億元高資產客戶財管業務，截至6月底已有9家國銀開辦，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞士銀行台北分行、玉山銀、北富銀。

富豪財管業務競爭激烈，客戶數與總資產管理規模年成長逾1倍。截至6月底總客戶數達5,448人，較去年同期年增2,829人、108％；6月底總資產管理規模為6,850億元，年增3,473億元、103％。

截至6月底，以AUM來看，第一名是中信銀，以總資產管理規模1,481億元拿下冠軍寶座，第二名為兆豐銀，總資產管理規模為1,315億元，合庫銀則以1,302億元拿下第三名。

除9家已開辦國銀，銀行局表示，目前還有兩家銀行正申請中，一家民營銀行、一家公股銀行，預計年底前審查結果會出爐。若年底兩家銀行都通過，將有11家銀行同時在進行高資產財管業務，競爭將更激烈。

在券商部分，截至6月底證期局已核准8家券商開辦高資產客戶財管業務，第一名永豐金證，資產規模、客戶數為441億元、297人，第二名國泰證各為366億元、113人，第三名元大證各為197億元、122人。證期局分析，上半年券商高資產財管業務主要成長交易在複委託業務，因去年下半年以來美國大舉升息，境外債券價格下跌，對投資人來說有吸引力。

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