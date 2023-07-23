景氣轉折何時到？兩大機構判讀最新走勢

景氣在谷底盤旋時，第一位學者專家能喊出「轉折點確認、且就此向上走升」，在經濟分析圈會得到極為崇高的尊重。尤其，景氣疲弱已綿延近一年，廠商、投資人都急於知道轉折何時到來。25日、27日接棒公布最新景氣觀測結果的台灣經濟研究院、中央研究院經濟研究所經濟預測團隊，能否宣布貼近忑方向的判讀結果？令市場期待。

25日台經院將公布7月分國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告，首先將在全面檢視近期國內外經濟情勢後，提出2023年國內經濟成長率預測更新。前次檢視是今年4月間的2.31％，較2023年1月的預測值下修0.27個百分點，為台經院第二度下修該值。

中研院經濟所27日舉行的「2023年臺灣經濟情勢總展望之修正」，相似於台經院的情況。中研院經濟所首度公布2023年臺灣經濟預測的時間為2022年12月下旬，當時估測為2.41％，低於中央銀行12月15日預估的2.53％，亦是各主要經濟研究機構已公布預測值的最低數據。

然而，經過逾半年的全球景氣持續降溫、連續升息滯後造成的經濟衰退，國內外、公民營機構已大幅下修2023年台灣經濟成長率「不保二」、甚至出現-0.5％的負成長，中研院此次更新的估測值不僅可能腰斬，依照經濟所經濟預測小組每次同時提出的「全年實質GDP成長率的50％信賴區間」，2023年為（1.05％， 4.03％），預估中研院版本將不至於「不保一」。

此次中研院經濟所「總體經濟預測小組」將推出全新成員，由林常青兼任副研究員代表小組報告。該所先前研判的今年景氣預測多項風險，至今在五大部份仍然持續反映影響層面：一、中國大陸之防疫政策急轉彎的後續發展，二、增加全球經濟萎縮甚至滯脹的風險，三、俄烏戰爭未歇，四、美中經濟脫鉤等地緣政治風險，五、金融市場環境利率不斷上升，影響資金市場波動、匯率的穩定。而對於疫後國境開放，今年消費動能可望持續提升的效益，則是正確的預估。

至於台經院7月分景氣動向調查報告部份，內容來自6月期間對廠商的問卷調查，產業面包括製造業、服務業和營建業，調查重點為業者對當月及未來半年景氣的看法，再經過台經院模型試算為營業氣候測驗點。上個月（2023年5月）的製造業營業氣候測驗點為89.30點，較4月減少2.02點，為連續2個月下滑。台經院分析，實際上大多數的製造業廠商「對當月」景氣看法較上月調查相比略顯樂觀，可是受到終端需求仍顯疲弱，國內出口與外銷表現依舊疲軟，廠商對未來半年景氣看法「偏向普通」，透露出持續對景氣在谷底盤旋的無聲嘆息。

服務業部份 ，走出疫情封閉的開朗心情，國人連假出遊人潮、應景商品買氣增溫，國際旅客來台體驗遊玩，皆有利帶動外食與旅遊市場持續增溫，台經院5月服務業營業氣候測驗點為99.14點，惟月增卻僅0.57點，問題不在內需消費是否到頂，而是服務業權重高的金融業，受制於台股波動、股東會高峰已過，各業務收入互有抵減，令證券業對當月景氣看法呈現兩極。營建業雖然6800億元公共建設經費的加持，不動產業方面買賣雙方依舊處於磨合期，不利於房市交易規模，5月營業氣候測驗點93.47點，月減0.95點，再次轉為下滑的格局。

基於6月期間為製造業持續整理庫存，台股AI議題噴出為金融證券創造營收，不動產業有財政部新青安購屋方案的利多聲音，而且6月台灣採購經理人指數的製造業PMI 48.3、非製造業NMI 54.6，雙雙創下今年來的次高記錄，留下景氣自谷底努力往上爬的足跡。

根據甫於20日公布的中華經濟研究院2023年台灣經濟成長率預測更新，各季度的年增率走勢呈現逐季攀升，一至四季分別為 -2.87％，0.48％，2.41％，6.11％，特別是第四季自原先預估的4.51％，在此次上修至6.11％，反映景氣走過谷底，將在第四季大幅躍升，可預示台經院此次的廠商景氣動向調查，至少也能見到廠商預見谷底向上的光芒。