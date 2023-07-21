台新金新光金合併案重啟？吳東亮說話了

新光金控股東會改選變天後，市場持續關心台新金控與新光金控合併案。台新金董事長吳東亮21日表示，若將來有機會，還是會看看，但沒有限定哪家公司，並強調現階段「什麼都沒有，跟哪一家都沒有」。

由台灣永續能源研究基金會主辦「2023亞太永續行動博覽會」，吳東亮受邀親自出席，並代表台新金受頒3銀3銅共6大獎。

對於市場關注台新與新光是否重談合併，吳東亮說，「沒有這個問題」，在股東會就對外報告過，台新從銀行成立開始30年來持續成長，除了自己努力的是「organic growth」（有機成長），另一個是「inorganic growth」，則是透過併購成長，有機會都會看看。

吳東亮說，一路走來台新合併了很多信用合作社等機構，對於合併案「將來有機會，還是會看」，但強調沒有限定是哪個公司；他重申，目前沒有限定併購對象、也沒有併購時間表，「現在什麼都沒有，跟哪一家都沒有」。

對於台新永續表現，吳東亮表示，台新除投融資以外，對於ESG這塊也努力在做，不僅持續符合金管會要求，也更強調綠色生活，從員工開始到客戶，幫員工及客戶植樹，請專業公司來做育苗，未來再送到台東及淡水，將社會淨零碳排、植樹等計畫連結起來，這是台新創舉，「好的事情，不只是企業在做，要推動到每一個人」。

另一方面，台新金近期進軍職籃，加盟T1聯盟成立新球隊，吳東亮表示，台新金冠名P. LEAGUE+聯盟球隊夢想家，整體成效做得不錯，但冠名感覺有點「美中不足」，今年剛好有機會，台北空出球隊名額，因此就選擇加入T1組新球隊，希望球隊有好的組成、好的開始，喊話「當然希望打球能夠都贏！」

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