活用存款利息 外銀換哩程搶客

除了努力刷卡外，兌換航空哩程有新方式，渣打銀行和航空公司合作，換匯外幣存款產生的利息也能兌換航空哩程；滙豐（台灣）銀行提供數位平台的新開戶者，有機會把新錢再加值，即活存戶可以拿到加計牌告利率後合計年利率1.03％，讓每一分錢都儘可能放大。

渣打銀行與中華航空的合作內容聚焦在外幣優惠存款利息的更多轉換可能，利息收入473元可換1,000哩的中華航空會員哩程數，最高是每折合5萬元的利息收入，兌換10萬哩的中華航空會員哩程數。渣打銀行表示，暑假是出遊旺季，銀行客戶也有兌換航空哩程的需求，美元和人民幣等外幣優利限定活動，搭配利息哩程的作法受到客戶喜歡，特別是僅需市場上一般兌換哩程的15％成本。

一般銀行同業提供信用卡刷卡累積的紅利兌換航空哩程，如滙豐旅人卡三類卡，有自10元～20元兌換1哩；星展活利積金回饋則是5,000點活利積分兌換1,000哩長榮無萬哩遊哩程，或每10,000點活利積分兌換1,000「華夏哩程酬賓計劃」哩程。各家提供不同的優惠及兌換標的，由卡友自行決定最適條件。

渣打銀推出的「致富升活」美元活存同享優利搭配哩程兌換，目標在貴賓理財客群，於活動期間完成登錄，優先理財貴賓最高加碼5.08％優惠年利率，優先私人理財貴賓最高加碼5.48％優惠年利率；滙豐銀行一樣提供客戶存款利息的極大化，初步著眼於上班族、小資族開始，邀請申請開立運籌理財One能戶。

滙豐提供小資客戶的活用存款的三種管道，一是活存，於活動期間內全新匯入至少新台幣10萬元，將有活存牌告利率再加碼 0.5％的優惠，加計牌告利率後合計年利率達1.03％；二是定存，新匯入至少新台幣100萬元，半年期新台幣定存優惠利率1.58％，等同於國銀定儲存款的高息；三是換匯定存方，7天期外幣換匯定存優惠年利率7％。