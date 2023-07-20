保誠人壽MeWe活動 挺三明治族

在台灣有逾8成的家庭都是上有老下有小的三明治家庭，是台灣人口及經濟組成的重要支柱。保誠人壽長期關注三明治族，今年首度進行「保誠人壽三明治族大調查」，透過量化及焦點對談的方式，了解三明治族在不同人生階段對生活的想望及憂慮，以打造最貼心、最靈活的幸福方程式，同時宣布推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提醒三明治族「先照顧好自己（Me） 才能照顧好家人（We）」，兼顧自我實現與守護家人。

保誠人壽總經理王慰慈表示，作為最懂三明治族的保險公司，保誠人壽今年特別針對三明治族進行兼具深度與廣度的調查，希望更清楚刻畫出三明治族的生活輪廓，可更精準因應他們的需求，陪伴三明治族從容迎接人生每個重要階段。且除了提供保險保障，也在意如何支持三明治族的身心靈健康，透過調查更深入了解三明治族對家人、對自己的擔憂，進一步提供更適切、更多元的商品及服務，不論在家庭保障、日常生活及家人照護都能作為三明治族最強大的後盾。

「保誠人壽三明治族大調查」包含量化調查與焦點座談會兩大部分，調查發現，三明治族對「能按照自己想法過生活」的同意度僅僅及格，只有6.67分（滿分為10分），43％認為目前的生活已超出能負荷的壓力，壓力大也使得身體出現警訊。

保誠人壽行銷暨數據長趙汝俊指出，三明治族不僅是家中支柱，更是家庭的守護者，若能有良好的身心狀態，才能實現對家人的承諾。

提醒三明治族要好好照顧自己，也希望藉助今年一系列「保誠MeWe 一起好幸福」品牌活動，提倡三明治族「先照顧好自己（Me）才能照顧好家人（We）」的主張。

保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文說，保誠人壽透過多元化的商品及服務，在分紅保單市場的豐富經驗與專業，量身打造符合三明治族需求的保險保障，讓他們可依人生不同階段的風險及需求自主規劃。