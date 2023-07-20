樂看台股H2破萬八 散戶錢進股市意願高

散戶挺台股。據國泰金控20日公布的7月國民經濟信心調查結果，有43.9％受訪民眾認為下半年台股高點有望突破18,000點，就算回檔，有47.3％評估15,000點有撐，但也有52％認為下半年台股可能跌破「萬五」。

國泰金每月初對其客戶發出電子問卷，了解庶民對經濟各面項的直觀感受，7月有43.9％民眾認為下半年台股加權指數的高點在18,000點之上，其中23.8％預期高點落在18,000點～19,000點之間，更有20.1％認為高點會超過19,000點，認為高點介於17,000點～18,000點者亦佔30.2％。

在預估台股下半年低點時，預期在15,000點之下有52.7％，但同時也有47.3％認為低點在15,000點之上。預估會跌破「萬五」者，有35.8％預期低點在14,000點之下，16.9％認為低點介於14,000點～15,000點區間。預估低點在「萬五」有撐者，29％認為落在15,000點～16,000點之間，18.3％預期落在16,000點上方。

7月初國泰金調查期間，AI題材持續發酵，認為未來半年台股會繼續上漲者，7月還有40.4％，連同6月是連兩月逾4成，但因市場波動加劇，7月有24.4％受訪者認為未來半年台股會下跌，比起6月的23.1％略增加，台股樂觀指數15.9，連續六個月維持正數，即散戶相對樂觀。

且許多投資人仍希望錢進股市，6月及7月連續兩個月都有逾30％受訪者有意將現金或定存轉進股市，7月風險偏好指數13.9，也是連續六個月投資正意願，且連兩個月都在13以上。

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