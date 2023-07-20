陸新規恐讓IPO公司卡關 金管會祭三措施

大陸證監會今年祭出境內企業海外上市新規，恐增加台商在台上市及籌資困難，今年原本訂的IPO 32家目標恐難達成。證期局主秘黃厚銘20日指出，今年首當其衝的會有11家公司，包括預計今年已簽輔導契約擬回台IPO的9家公司（主要營業活動在大陸）及已實際向大陸提出備案的興櫃富世達（6805）、AMAX-KY（6933），但他強調，金管會已祭出三措施，且目前並沒有發生過備案不同意的案例，評估目前未對台灣上市、台股造成明顯影響。

大陸證監會今年新宣布境外上市及募資新規《境內企業境外發行證券上市試行辦法》，4月起只要營運主體（占五成營收）在大陸的企業，想赴海外掛牌IPO、或是未來增資時，都需要大陸證監會「點頭」並做備查。儘管證期局認為目前對台商回台IPO並未有實際影響，但由於在台IPO公司必須先取得大陸證監會核發的備案通知書才能完成在台上市，市場預料許多在台IPO公司將卡關。

黃厚銘指出，預計今年初次上市公司IPO有9家主要活動在大陸會受影響。此外，目前有2家IPO及1家SPO已向大陸提交備案申請。其中，IPO的2家是興櫃公司富世達（6805）、AMAX-KY（6933），已分別在今年5月25日、6月7日向證監會提交備案申請，至於要辦理增資的1家鴻碩（3092）也已提出備案。

由於富世達、AMAX-KY都已向證監會提交備案超過一、二個月還未有下文，是否影響到上市時程？黃厚銘指出，證交所已要求IPO公司要出具承諾書，承諾在公開承銷前要取得大陸備案通知書，以免造成投資人面臨很大風險，即若沒拿到備案通知書就不能上市。

該新規對國內台商IPO影響比SPO大。黃厚銘表示，據證交所、櫃買中心以問卷調查後發現，有196家上市櫃可能會SPO籌資規範對象，占比約10.97％。但這些公司要辦理增資SPO案件時，可在完成募集發行後三天內才需要提交備案，屆時才知道影響範圍。

黃厚銘指出，大陸新規是針對全球企業並非只針對台商，且只是一項備查的作法。金管會已提出三因應措施，一、加強資訊揭露。包括：上市櫃公司在公開說明書要揭露相關資訊、在向大陸「提交」備案或是「取得」備案時間點都要發布重訊。二、公司備案資料不得抵觸我國重要法規，例如個資法。三、承銷商要評估，備案資料與在台上市申報書件內容是否無重大差異，評估是不是沒有違法本國法規。

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