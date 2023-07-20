星宇80億聯貸案簽約 自購2架A350-900

彰化銀行統籌主辦星宇航空公司12年期80億元聯合授信案，已成功完成募集，於20日舉行簽約儀式，由彰銀董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與星宇航空執行長翟健華共同完成簽約。

本次聯貸案資金用途是為購置二架空中巴士A350-900客機所需，由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，統籌主辦銀行另有臺灣銀行，並在華南銀行、兆豐銀行、台中商銀、輸出入銀行、合作金庫銀行、第一銀行、玉山銀行等金融機構的踴躍參與下，超額認購比率達153％，最終以80億元結案，顯見銀行團對星宇航空營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

星宇航空以「精品航空」為定位，從制服、LOGO、機艙環境設計、香氛環境及與知名餐飲合作等服務，提供乘客全新的「五感體驗」，可以看出星宇航空對經營理念的堅持與服務的講究，已成為國內航空業新標竿，亦為旅客出國旅遊的首選。星宇航空於今年4月開闢美國洛杉磯航線，與當地MLB道奇隊及NBA快艇隊簽訂航空合作夥伴，獲得市場正面迴響，同時也帶動亞洲區域航線的成長，而本次訂購的A350-900客機預計於今年第四季正式投入中長程航線，將為星宇航空拓展航網帶來重大助益，並大幅增加航機運能及派遣彈性，提供往返北美及亞洲的旅客更精緻安全的飛行體驗。

A350-900為星宇航空主力機型之一，屬Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70％以先進材料打造，其中包含54％碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25％的燃油使用量及碳排放量，可降低環境及氣候影響，達成永續發展的目標。

彰銀表示，星宇航空經歷三年疫情，未停下腳步，仍依計畫開闢亞洲各航線，並完成各項軟硬體建設，包括先進的訓練設備、維修棚廠及保稅倉庫等硬體基礎建設，以及持續培訓人才、取得各項認證等，充分展現董事長張國煒對航空事業的使命感與堅持，並帶領星宇航空穩健成長，對公司營運有十足正面助益，而彰銀將持續扮演扶植企業角色，對於殷實經營的企業給予最大的支持，並與客戶攜手推動低碳轉型，共同創造永續願景。

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