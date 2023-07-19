純網銀拚轉盈 LINE Bank:這一年最有把握

三家純網銀開業至今仍虧損，LINE Bank開業兩年多來，市場關注何時轉虧為盈。LINE Bank總經理黃以孟19日表示，LINE Bank並未改變初期預測，自2019年把營業計畫書送進金管會後，當初就是預測5年內獲利，「最有把握可獲利是在2025年」，後續會滾動式重新預估，但預計獲利年度並未改變。

國內三家純網路銀行，最早為樂天國際銀行在2020年12月30日開業，後續LINE Bank及將來銀行陸續開業，三家純網銀開業以來仍是虧損狀態，目前以樂天銀虧損約16億元最少，為突破瓶頸，近期陸續開辦全新業務搶客。

樂天銀行母公司國票金日前表示，台灣與韓國生態接近，韓國三家純網銀中有兩家，只花三至五年可損益兩平，隨著主管機關業務開放擴大，未來可期待純網銀轉虧為盈。

目前LINE Bank已有157萬戶開戶，以去年為基準，LINE Bank迄今存款餘額成長79％、貸款餘額則成長500％。黃以孟表示，以LINE Bank角度來看，銀行要獲利不一定要靠企業金融，LINE Bank核心競爭力不見得是在企金，但可以肯定是在消費金融，「這個是LINE Bank的優勢」，因此將持續在這部分盡力發揮，LINE Bank對於消金有藍圖規畫、未來可獲利。

對於近期金管會開放試辦企金、法人戶，黃以孟則說，這部分有短中長期規畫，目前LINE Bank已申請金融同業法人戶開戶，第一個法人戶就是此次合作推出聯名卡的聯邦銀行，主要是進一步推展B2C業務，而B2B目前並非優先項目。他也說，後續LINE Bank將陸續推出汽機車任意險，以及基金、債券、海外股票等，市場可期待新業務。

至於增資議題也到市場關注，三家純網銀中，樂天屬於「財務資優生」、至後年都無須增資，而去年LINE Bank完成增資，將來銀行則預估今年完成增資。LINE Bank董事長黃仁埈說明，去年完成增資後，整體資產已有顯著成長，包括貸款資產等，會在適當時機、下一步要擴大規模的增資需求時，LINE及主要股東應會給予支持。

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