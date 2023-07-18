無畏震盪 2大退休專案績效正點

過去一年多全球金融市場大起大落，但據基富通公布的統計，參與「好享退」、「好好退休」兩大退休投資專案的95％投資人、即逾8.4萬人，至今都呈現正報酬。

基富通統計指出，參與基富通平台上「好享退」、「好好退休」兩大退休投資專案的投資人，有95％在持續定期定額下至今呈正報酬。目前基富通兩大退休投資專案，「好享退」目前持續扣款者有6.5萬人，而「好好退休」自2021年9月開放申購以來超過2萬人參與，兩大專案投資人數達8.5萬人，其中有8.4萬人至今是呈現正報酬。

基富通總經理王浩宇表示，採取定期定額方式長期儲備個人退休金的「好享退」、「好好退休」專案基金，雖然每位投資人開始投資時間與累計期間長短不同，但整體來說，績效或波動度仍維持一定水準，顯示市場波動劇烈時，紀律理財能降低短期波動度，長期帶來穩健的回報。

以「好好退休」專案來看，五大類型專案基金中，近1年是以台股基金報酬率最高，積極型基金報酬率也有到10％以上。

依定期定額方式計算到6月底，台股類型基金近1年的平均報酬達20.18％、積極型近1年平均10.68％、穩健型近1年平均7.3％、目標日期型基金近1年平均報酬6.09％、保守型近1年平均2.25％。

王浩宇指出，在當前大環境充滿變數下，市場風格轉換非常快速，對於退休準備動輒10年、20年來說，除追求報酬率外，更重要的是風險的掌控。

因退休專案基金都是由專家根據六大指標篩選出來，並且按照資產波動程度區分為不同風險類型的基金，讓每個人都能依自身的風險承受度選擇相對應的基金。

兩大退休專案都採定期定額，培養投資人長期紀律理財的習慣。王浩宇說，在行情波動較大時，能降低恐慌、避免貿然停扣出場，克服追高殺低的人性弱點，並且在行情低迷時，同樣的扣款金額可以買到更多基金單位數，待市場反彈，進一步拉高勝出的機會。