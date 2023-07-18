銀行信託服務 當養老後盾

為協助高齡長者妥善規劃養老退休金，保障財產安全，公股銀行積極與長照業者簽署合作備忘錄，透過異業結盟讓信託服務觸角延伸至高齡生態圈。彰化銀行近期與三家長照業者簽署合作備忘錄，臺灣企銀、合庫銀行、兆豐銀行等也積極與長照相關業者簽署合作備忘錄。

彰銀結盟台中地區三家長照業者，包含全家老人養護中心、真誠社區長照機構、豐陽護理之家，並舉辦多場安養信託宣導活動，力推「安養信託」、「包租代管結合安養信託」、「保險金信託」三大利器全面防堵詐騙，保障高齡者財產安全，讓長輩可以安享退休生活。

公股銀主管強調，與長照相關機構簽署合作備忘錄，除了可以合作推廣信託業務，更可以提供家庭照顧者及被照顧者，各種資產管理、財產安全等多項信託服務，甚至還可以跨業結盟，像是兆豐銀行與社團法人台灣康寧社會福利協會簽訂合作備忘錄，跨業結盟，並共同參加台灣輔具暨長期照護大展。

另一方面，簽訂合作備忘錄更可以透過雙方互相轉介客戶及共享資源，串聯長照、醫療、信託等資源。

合庫銀行針對信託服務可能衍生的生活面向跨產業整合，產業涵蓋醫療機構、照顧服務業、醫療保健器材業，並與台灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟簽署多邊合作備忘錄，現在也與佳醫集團等公司合作。

彰銀主管說，隨著人口老化與少子女化愈趨快速，高齡者常是財物犯罪者的主要目標。

因此透過宣導安養信託，加強高齡者對信託制度的認識，強化安養信託，且推出客製化的信託服務。彰銀為高齡者量身訂做信託契約，藉由安養信託專款專用的特性，約定每月支付生活費、安養機構費用或醫療給付費用，同時防止老年資產遭人覬覦或詐騙。

各家銀行合作對象也都具有特色，像是臺企銀合作的家天使平台是結合AI與遠距照護的看護媒合平台，服務地區包含六都及基隆，目前有超過2,000名的照顧服務員於平台上服務，希望打造如同外送平台般即時且便利的長照媒合機制。