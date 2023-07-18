開放銀行第三階段 最快明年上路

跨機構整合式金融服務時代將來臨。銀行局副局長林志吉18日指出，開放銀行前二階段已有穩定用量，第三階段將進入開放「交易」，客戶資料真正可攜式，但由於涉及資金移轉、交易服務，會更嚴格要求資訊安全，銀行公會及財金公司已函報自律規範及技術資安標準給金管會，預計今年底前核備，最快明年上路。

林志吉表示，今年1月19日就已洽商銀行公會研議開放銀行第三階段時程，預計今年底前自律規範要出爐。財金公司規劃將開放五大類，即存款、信用卡、貸款、支付、手機門號轉帳共35項服務內容，由於第三階段涉及客戶資金移轉交易面服務，若發生資安事件對客戶影響更甚前二階段，金管會將更審慎評估維護消費者權益，可申請的銀行、第三方業者門檻會更嚴格，必須符合財金公司的資安技術標準。

開放銀行第三階段內容是什麼？林志吉舉例，第二階段客戶透過集保APP或網頁界面，只能查詢存款餘額、近期交易明細，第三階段將可在TSP（第三方服務業者）界面進一步進行定存轉活存、信用卡分期處理，可在同一界面查到同一客戶多家銀行的帳戶餘額、做交易授權等，消費者在電商平台購物有貸款需求，可透過電商平台向銀行申請貸款。

現在民眾轉帳必須知道對方的銀行帳戶號碼，未來開放手機門號轉帳，即使不知對方銀銀行帳號、只要知道電話號碼，即可將錢轉入該電話號碼綁定帳戶。

林志吉說明，截至今年第一季，開放銀行第一階段「公開資訊查詢」有27家金融機構、6家TSP業者加入，每月平均超過100萬筆查詢；第二階段「消費者資訊查詢」已有16家金融機構、2家TSP業者TSP（遠傳、集保）上線，每月平均55萬筆查詢。

金管會預計今年底前，核備銀行公會及財金公司提報的開放銀行第三階段相關自律規範及技術資安標準，一旦金管會備查，銀行即可自行評估、規劃並提出申請，最快明年上路。

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