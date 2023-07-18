街口投信董事長又異動 高武忠二度下台

街口投信董座又出現異動。今年1月31日才二度回鍋的高武忠，又二度下台。街口投信18日公告，董事長因「法人股東改派代表人」而有所異動，由於7月18日接獲法人股東川圃投資控股股份有限公司指派書改派代表人，並自今年7月18日生效，新任董事長尚無接任人選。

近三年街口投信董事長異動頻仍。高武忠原本2020年時就曾任街口投信董事長，之後由胡亦嘉接手，但2020年街口金融科技董事長胡亦嘉擔任「街口投信」代理董事長期間，因涉追募基金配售不公遭檢調約談，而後來接任的王律傑也涉案其中，後以200萬元交保，並在2022年4月20日忽請辭，2022年6月街口金科法人代表人金德威接任董事長，但僅接任一個月就請辭。今年1月底高武忠才剛回鍋接任董座。

街口投信6月20日才剛被金管會重罰。主要是街口投信在2020年8月及10月至12月期間，兩度辦理基金配售作業，卻涉及未公平對待所有基金投資人，涉左手賣右手，先後不法獲利合計6,665萬元；金管會已經裁罰過一次60萬元，6月20日繼續針對第二次不公平配售基金，加倍開罰120萬元。

街口投信已成為投信界的吃罰單大戶，據統計，從2020年至今，不到三年時間已經累計被裁罰522萬元，這也是同時期投信業累計最多裁罰金額的業者。

街口投信18日也同步公告，第13屆法人代表董事異動，由原本的川圃投控公司法人代表人高武忠、街口金融科技公司法人代表人王皓正改為川圃投控公司法人代表人王皓正、街口金融科技公司法人代表人劉兆生。

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