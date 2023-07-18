金管會：開放銀行第三階段最快明年上路

一鍵搞定購物貸款、或是只要有手機號碼、不必記銀行帳戶號碼就可轉帳的時代來臨。金管會銀行局副局長林志吉18日指出，開放銀行前二階段已有穩定規模用量，第三階段將進入開放「交易資訊」，由於涉及客戶資金移轉、交易面服務，資訊安全會更嚴格要求，銀行公會及財金公司已函報自律規範及技術資安標準至金管會，金管會預計今年底前核備，最快明年上路。

林志吉指出，今年1月19日就已洽商銀行公會研議開放銀行第三階段時程，預計今年底前自律規範要出爐。財金公司規劃將開放五大類存款、信用卡、貸款、支付、手機門號轉帳共35項服務內容，由於第三階段涉及客戶資金移轉交易面服務，若發生資安事件對客戶影響更甚前二階段，金管會將更審慎評估維護消費者權益，對於可申請的銀行、第三方業者門檻會更嚴格，要符合財金公司的資安技術標準。

開放銀行第三階段有哪些交易、服務是前所未有？林志吉舉例，現在第二階段客戶透過集保APP或網頁界面，只能查詢存款餘額、近期交易明細，未來第三階段開放後，在TSP業者的界面上可以進一步請求定存轉活存、信用卡分期處理，另外還可在同一個畫面裡就可查到多家銀行的多筆定存、做交易授權等。又比如說，消費者在電商平台購物有貸款需求就可透過電商平台向銀行作貸款申請。

又比如說，現在大家要轉帳常遇到的困境是必須知道對方的銀行帳戶號碼，但未來開放手機門號轉帳的話，即使不知對方銀銀行帳號、但知道電話號碼，只要該電話號碼綁定帳戶就可進行轉帳。

林志吉指出，截至今年第一季，開放銀行第一階段「公開資訊查詢」有27家金融機構、6家TSP業者加入，每月平均交易筆數超過100萬筆查詢；第二階段「消費者資訊查詢」已有16家金融機構、2家TSP業者TSP（遠傳、集保）上線，每月平均55萬筆查詢。

林志吉指出，金管會預計今年底前核備銀行公會及財金公司提報的開放銀行第三階段相關自律規範及技術資安標準，一旦金管會備查，銀行即可自行評估、規劃並提出申請，最快明年上路。

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