AI加持信心！中華信評：台灣出口H2回神

標準普爾全球評級在台子公司中華信評18日指出，儘管全球經濟面對的逆風情勢持續，台灣GDP成長率在2023年下半年可望反彈回升，與韓國等亞洲經濟體的成長趨勢一致。

標普全球評級最新估測台灣2023年GDP成長率0.5％，2024年則回到2.5％。韓國2023年GDP成長率1％，2024年則回到2.0％。

儘管標普的估測數據在各機構中明顯偏低，中華信評企業評等部分析師許智清指出，近期觀察整個供應鏈皆在出清庫存， 且庫存壓力急遽減底，加上外部需求正逐步復甦，有助於出口的復甦，「AI人工智慧等新應用，亦將帶動對科技產品的需求」，穩健的民間消費也會帶動經濟成長。

標普全球評級指出，出口仍是台灣經濟的重要原動力。全球成長疲軟可能導致出口活動放緩。今年來，美國與歐元區對實體商品的需求可能仍然偏低，補充庫存的需求，將是台灣出口擺脫2023年上半年低潮的重要助力。在美中之間地緣政治局勢持續緊張的情況下，製造業自中國大陸分散，亦可望為台灣的出口成長提供支撐。

許智清指出，AI 創新應用會是台灣科技業的新空間，企業也要特別關注AI 帶來的經營風險，包括技術進步也可能會改變商業模式，技術較為落後的業者可能遭到淘汰；而且科技進步亦導致管理方面的複雜程度升高、 維護成本與相關法規增加。企業可能需要負擔不斷增加的額外成本，方能持續採用並適應新技術。