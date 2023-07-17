領頭業界 中壽獲環保餐廳認證

民以食為天，企業推動永續可不能忽視飲食這一塊。中國人壽以「少浪費」、「惜食材」、「愛環境」、「吃在地」的四大理念打造員工餐廳，落實開發金控邁向「首選雇主」目標，讓同仁享用健康營養餐點時，吃的每一口都在實踐ESG，為壽險業首家通過行政院環保署認證的員工餐廳，是業界綠色飲食的標竿及先驅。

環保餐廳認證是由行政院環保署所推動，中壽員工餐廳從「源頭減量、在地食材、惜食點餐」三大目標出發，並延伸出環境管理、綠色採購以及惜食教育等作為，通過認證。於源頭減量方面落實垃圾分類、廚餘回收，並裝設截油槽，分離汙水中的油脂，避免排入水溝造成河川、湖泊水質汙染。此外，餐廳不提供一次性免洗餐具，以確實做好源頭減量。

中壽表示，該公司員工餐廳的四大理念，包含「少浪費」吃多少拿多少，避免剩食；「惜食材」善用食材，減少浪費；「愛環境」不主動提供一次性餐具；「吃在地」餐點食材為台灣生產及製造。

重視在地食材，推廣相關理念，中壽員工餐廳菜色安排極為用心，食材選用台灣生產或製造，如此一來，不但能減少不必要的運送過程，降低碳足跡，依照季節所制定的多樣化菜餚，當日現煮，從中、西式料理、麵品到當令現產的新鮮蔬果，讓同仁「呷對時」，營養均衡，美味又健康。

中壽指出，許多同仁表示每天最期待到員工餐廳用餐，看廚師妙手又變出什麼花樣，牛肉麵是人氣最旺的必吃排隊美食，絲瓜蛤蜊麵湯頭鮮甜更是一絕，每逢特殊節慶還會有限定菜餚。

惜食文化是中壽員工餐廳的核心理念之一，除鼓勵同仁吃多少拿多少之外，也善用餐廳空間，以影片、文宣對同仁宣導惜食及環境永善等理念，以實際行動參與惜食。此外，為響應全球降低溫室氣體（二氧化碳）排放量，中壽推行「二日不紅肉」活動，減少食用牛、羊、豬等畜牧紅肉產品之食用，落實節能減碳、減緩全球暖化，進一步為氣候變遷貢獻正循環的力量。