公股銀 美元定存祭優惠

美國聯準會從去年連續密集升息，美元利率已來到近年來的高點，不過聯準會已放緩升息步調，外幣存款餘額漲幅明顯放緩。公股銀行為推動美元存款業務，例如兆豐銀即推出快閃的3個月期美元定存年利率優惠。

兆豐銀行表示，美元是民眾理財的主要外幣，不論是保守型、穩健型或積極型的投資人，可趁美元利率來到高原期，將部分閒置資金配置在美元上，除了可享有穩健利息收益以外，也方便日後投資人可靈活調度資金，建立美元部位。

兆豐銀行7月17日至31日止推出「兆豐真給利美元優惠定存專案」，兆豐銀行的理財客戶申辦3個月期美元定存可享年利率5.12％的優惠，單筆最低承作金額為5萬美元，每人最高承作金額為20萬美元，資金來源限以其他銀行匯入或新存入的資金才可辦理。「兆豐真給利美元優惠定存專案」總額度為3,000萬美元，額滿即停止受理。

據金管會統計，4月底國銀外幣存款餘額13兆7,040億元，前四月比起去年同期減少922億元，達到12年來同期最大減額，年增率也連三降、為7.52％，寫下20個月以來新低，其中前十大外幣存行中，兆豐銀比去年同期年減10.4％，是近兩年半的低點。

公股銀主管分析，外幣存款餘額主要受到匯率和利率兩因素影響，包括美聯準會升息循環進入尾聲，未來升息幅度與過去相差很多，也因此減少外幣存款誘因；另外，由於美元放款利率居高不下、出口衰退，企業戶對美元需求降低。