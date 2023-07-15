下半年刷卡2眉角 回饋賺飽賺滿

旅遊旺季的海外刷卡商機掀高峰，各家銀行打蛇隨棍上，下半年信用卡火力集中，海外刷卡回饋及指定通路優惠為兩大領域。業者建議卡友，下半年各銀行的信用卡權益大洗牌，善用對的卡不但省荷包，更能把回饋賺飽賺滿。

國人海外旅遊以日韓為首選市場，比較各銀行的商品，聯邦銀行主打的吉鶴卡，不論身處台灣或是日本，只要該筆消費以日圓請款，一般消費3.5％回饋無上限，如綁定ApplePay於日本國內商店消費，再加碼1.5％；台北富邦銀行J卡日本消費最高6％回饋，加碼超商、咖啡店與交通最高10％回饋。

至於中國信託LINE Pay卡，日本、韓國等地同步享最高5％回饋；永豐銀行幣倍卡海外3％回饋無上限，永豐銀行幣倍卡完成指定任務後，即可享海外無腦刷3％回饋。

海外消費神卡方面，聯邦銀行幸福M卡海外3％回饋無上限，機票＆訂房最高賺6％回饋。遠東商銀遠東樂家+卡海外最高享5.5％回饋，刷保費享3％刷卡金回饋。第一銀行鈦金商旅卡外幣消費最高享3.2％回饋無上限（活動需登錄），綁定指定行動支付享5％回饋。

Money101金融比較平台副理張書敏表示，除了海外消費外，建議消費者聚焦消費情境選擇卡別，像「國泰世華CUBE卡」，仍延續卡友權益天天情境切換，最高3％小樹點回饋無上限至8月7日，海外旅遊日、韓、泰、新加坡消費亦有達3％小樹點回饋。

網購族不妨參考台新銀行Richart GOGO卡網購、綁定行動支付達3.8％回饋，每月上限1,000元，全聯主顧客綁定全支付消費零門檻亦享3.8％回饋。玉山銀行UBear卡 3％網購（不限通路）現金回饋權益延長至明年2月28日。

張書敏建議卡友，刷卡前須留意每張卡別權益特色與通路限制，以及回饋上限，並換算每月最高刷卡額，集中火力同張卡別，達消費回饋門檻即可換張，謹慎用卡賺取回饋時也不怕失去權益。