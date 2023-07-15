5大銀 6月刷卡都創單月新高

刷卡史上最強月份出現了！剛出爐的信用卡統計顯示，中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台新銀、北富銀五大銀行合計，6月已刷近3,960億元，其中中信銀單月簽帳金額衝破千億、高達1,218億元，國泰世華銀、玉山銀也各創下855億、833億的成交量，台新銀與北富銀則各為610億、444億元，每家銀行都創下了單月新高紀錄。

銀行業者分析，刷卡量之所以暴衝，主要來自繳稅、報復性出國潮、網購檔期618等因素的貢獻。

今年的信用卡市場相當熱鬧，不只Costco聯名卡易主牽動了市場版圖，刷卡王冠軍寶座也廝殺激烈，中信銀6月大噴發重回龍頭地位，中止了國泰世華銀的十連霸。中信銀指出，6月信用卡消費金額突破1,200億元、上半年累計消費金額3,812億元，較去年成長近6成，同時寫下單月、上半年新高紀錄。

中信銀分析6月刷卡量爆增的原因，除了上半年國人消費力逐漸回升外，還有三大關鍵：「長期深耕客戶經營、擴大場景生態圈、掌握支付行為趨勢」，中信銀採信用卡、簽帳金融卡並重的策略，滿足不同年齡客戶需求、提供多元選擇。另外，針對高資產客戶，今年提供繳稅差異化回饋及附加權益禮遇的策略也奏效，統計刷卡量1,200億中，超過500億來自繳稅。

國泰世華銀雖失去冠軍寶座，但簽帳金額逾850億元仍創史上單月新高。國泰世華銀指出，繳稅、旅遊消費成長最多，今年綜所稅簽帳較去年同期成長逾50％、突破300億元；旅遊需求也持續強勁，6月端午連假加上暑假即將到來，CUBE卡的優惠帶動整體旅遊業刷卡成長近400％，海外消費簽帳較亦較去年同期成長150％。

位居第三的玉山銀指出，6月簽帳金額含繳稅突破800億元，創簽帳金額新高、整體稅款金額超過4成，成長幅度亦為歷年新高。

拿下6月發卡王的北富銀則指出，6月仍維持雙位數發卡量約25萬卡，以Costco聯名卡為主，隨著8月8日於Costco賣場內獨家支付倒數計時，近期的申辦量逐漸攀升。

Costco聯名卡發卡量持續成長之際，因2月1日上市開始，即推出一系列加碼回饋活動，推升6月整體簽帳金額達444億元，較5月成長近4成，同時推升休閒旅遊類消費成長動能較5月提升近2成。而隨著海外旅遊復甦，網稱日韓神卡的J卡，6月於日韓消費無論戶數、卡數、筆數及金額都創新高，6月單月日韓簽帳為去年同期6.6倍。而第一大電商神卡momo卡於適逢上半年度最大購物檔期618，也創下簽帳金額年度成長率逾30％，並占momo當日業績的43％。