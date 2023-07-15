海外旅遊神卡比一比 這張最高飆11％回饋

正值仲夏旅遊旺季，海外旅遊刷卡商機再掀高峰。交通部觀光局海外觀光統計資料顯示，今年截至5月已累計達379萬人次，相對去年同期21.5萬人次相比爆炸式成長，各家銀行下半年信用卡戰場火力集中海外刷卡回饋及指定通路優惠。

下半年信用卡權益大洗牌，有預計海外旅遊的民眾不妨多看、多比較，旅遊消費刷卡使用對的卡，不但省荷包更能賺回饋。

日韓新泰海外神卡：

聯邦銀行吉鶴卡日本消費最高5％，3.5％回饋無腦刷。不論身處台灣或是日本，只要該筆消費以日圓請款，享一般消費3.5％回饋無上限，綁定ApplePay於日本國內商店消費，再享加碼1.5％。喜愛日系風格的族群，除了國內消費2％現金回饋無上限，指定日系品牌如UNIQLO、台隆手創館、特美事等消費最高可達6％回饋。活動期間於指定通路新戶申辦吉鶴卡再賺最高800元(聯邦首刷禮500元刷卡金及指定通路獨家好禮300元多選一即享券)。

台北富邦銀行J卡日本消費最高6％回饋，加碼超商、咖啡店與交通最高10％回饋。富邦J卡原卡有權益國內消費2.2％LINE Points回饋降至1.7％，赴日仍是不錯，下半年富邦全力主打旅日消費享最高6％LINE Points高額回饋，不過需留意其中3％回饋無上限，另加碼3％需每季登錄上限為每季600元(可刷20,000元)。更加碼祭出日本三大便利商店最高10％回饋、指定日本連鎖咖啡店刷J卡享最高10％回饋，及Apple Pay綁定J卡支付日本Suica或PASMO卡等交通卡加值金最高10％回饋。

中國信託LINE Pay卡，日本、韓國等地同步享最高5％回饋。LINE Pay卡仍有海外旅遊加碼活動權益延續至今年底，持中國信託 LINE Pay信用卡於日本、韓國、泰國與新加坡消費，皆可享最高5％ LINE Points回饋，海外回饋就有2.8％，加碼2.2％每月歸戶上限450點(可刷20,454元)，另Hotels.com使用中信LINE Pay 卡亦享最高15％回饋，在訂房時也能派上用場。

永豐銀行幣倍卡海外3％回饋無上限，永豐銀行幣倍卡完成指定任務後，即可享海外無腦刷3％回饋，完成指定任務，於精選通路消費回饋最高更可達7％高回饋，另外，加碼活動至9月30日國外消費(含實體商店/國外網站)再加碼3％回饋，日圓雙幣卡佔據匯率優勢，當日圓貶值，先換匯將日圓存入帳戶，屆時旅日使用雙幣卡直接扣款，避開匯損同時也賺取消費回饋，也是個選擇之一。

海外旅遊消費神卡：

聯邦銀行幸福M卡海外3％回饋無上限，機票＆訂房最高賺6％回饋。主打旅遊消費，海外回饋3％無上限刷遍全球各地，加上申辦電子帳單，10月31日前指定交通/旅遊(含航空、訂房網及旅遊平台、旅行社和交通)最高6％刷卡金回饋，此張堪稱旅遊前、中、後作業一條龍的旅行神卡。

遠東商銀遠東樂家+卡海外最高享5.5％回饋，刷保費享3％刷卡金回饋。主攻生活育樂的遠東樂家+卡於指定生活類別通路消費最高享5％回饋，而海外消費享2.5％現金回饋無上限，另完成指定任務再加碼最高5.5％回饋；保費刷卡享最高3％回饋金，每戶最高回饋上限可享12,500元回饋金(含加碼回饋金)。

第一銀行鈦金商旅卡外幣消費最高享3.2％回饋，綁定指定行動支付享5％回饋。針對商務人士而設計的鈦金商旅卡，外幣消費最高享3.2％回饋無上限是不錯選擇之一(活動需登錄)，且亦可選擇雙幣卡（美元/日圓/歐元）享有同樣卡友權益。另，鈦金商旅卡、御璽商旅卡及雙幣卡新戶數位辦卡完成指定任務，享指定行動支付單筆滿1,000元以上最高5％回饋。

第一銀行iLEO信用卡，外幣消費最高享11％回饋，綁定指定行動支付享10％回饋。若沒有商務旅居國外的需求，不妨可參考第一銀行 iLEO信用卡享外幣消費3％回饋（含海外實體店家消費1％），另祭出新戶獨享最高再加碼8％回饋，共享11％高額回饋比，新戶只要綁定iLEO數位帳戶自扣卡費成功，輕鬆享加碼回饋。

Money101金融比較平台副理張書敏表示，針對下半年國內消費神卡，建議消費者聚焦消費情境選擇卡別，像是「國泰世華cube卡」，仍延續卡友權益天天情境切換，最高3％小樹點回饋無上限至8月7日，海外旅遊日、韓、泰、新加坡消費亦有達3％小樹點回饋。針對網購族，不妨參考台新銀行Richart GOGO卡網購、綁定行動支付達3.8％回饋，每月上限1,000元，全聯主顧客綁定全支付消費零門檻亦享3.8％回饋。玉山銀行UBear卡 3％網購（不限通路）現金回饋權益延長至明年2月28日。

張書敏建議，刷卡前仍須留意每張卡別權益特色與通路限制，以及回饋上限並換算每月最高刷卡額，集中火力同張卡別，達消費回饋門檻即換張，聰明消費謹慎用卡，賺取回饋同時不失卡友權益。

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