短債利率難降 銀行:台債也不排除利率倒掛

中央銀行14日受財政部委託標售300億元5年期公債，最高得標利率為1.08％，較5月標售同天期持平，但仍較1月標售同天期的1.077％高。本期5年新券僅吸引403億元資金搶標，最高得標利率僅1.08％，投標倍數同樣降至1.61倍。銀行資金調度主管指出，短債利率下不去、長債則持續下行，未來台債不排除也將出現利率倒掛情形。

銀行主管認為，本期銀行業搶到大多數的81.8％或329.7億元籌碼，得標比重仍在8成以上，顯示公債殖利率過低，導致券商無力參與，短天期公債目前仍以銀行主導為主。

銀行主管認為，除非等降息趨勢開始，整體資金成本才可能往下走，少了降息題材，即使不升息都將維持資金成本，目前還看不到短債利率下行的跡象，5年期公債利率連三期卡在1.08％水準，而長天期公債利率一直往下走，未來甚至不排除台債也可能罕見出現殖利率倒掛情形，「就學理上來講，最後一定要出現經濟衰退，待央行降息後，短券利率才下得來」。

另，央行也標售250億元2年期定存單，14日公布7月開標結果，得標加權平均利率續降至1.114％，再創近13個月新低。銀行主管指出，利率下降反映2年期定存單發行總額下降，市場資金相對寬鬆下，「錢多當然要去化」，部分業者不惜壓低利率也要標下，壓低利率競標。

據央行公布，7月2年期定存單標售結果，僅吸引804.7億元資金投標，投標倍數也降至3.22倍，創近八個月以來最低得標倍數；得標加權平均利率也降為1.114％，則較6月標售同天期定存單的1.133％滑落1.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），本期得標比率為31.07％。

銀行主管說明，「得標利率下降，主要是反應量減少了」，2年前同天期定存單發行量高達800億元，而現在規模縮小至250億元，一來一往市場多出550億元，市場有更多資金多去化需求，導致利率較上期明顯下降，且比預期更低，也間接讓業者投標意願受影響，得標倍數也跟著下滑。

銀行主管表示，目前市場資金看不到特別緊縮，且即便此波升息循環正式結束，高利率仍會維持一段時間，預料後續標售的各天期債、券、存單，得標利率不會太快下滑至過去1％以下常態。

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