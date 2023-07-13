機器人理財衝73億 金管會擬拉高法令位階

ChatGPT熱潮帶動AI、機器人話題，國內機器人理財也蓬勃發展。證期局副局長張子敏13日公布最新統計，截至今年6月底止，國內已有16家業者開辦此業務，機器人理財資產規模已達到73.25億元、較去年同期成長32％、今年以來成長16.7％、客戶數近17萬人。金管會正在研擬將規範拉高至法令位階，因事涉修法，預計將在明年上半年前完成。

張子敏指出，機器人理財規模從去年第二季開始就逐季呈現正成長，從去年第二季底的55.43億元，逐季成長至今年第二季底的73.25億元，雖然今年首季季成長9.94％、第二季成長6.17％，季成長略有趨緩，但發展趨勢要看長，也要看經濟情勢的狀況。

根據證期局統計，目前從事自動化投資顧問業務（機器人理財）共有16家業者，包括3家投信（復華、野村、群益）、4家投顧（富蘭克林、鉅亨、中租、阿爾發）、9家銀行（王道、兆豐、國泰世華、永豐、華銀、一銀、新光、合庫、中信銀）。

截至今年6月底，資產管理規模前三大為：國泰世華銀行「國泰智能投資」的18.86億元、一銀的「e-First智能理財」的15.34億元、華南銀行「智能理財」7.47億元。

張子敏表示，目前各家機器人理財的演算法，都是業者自己做審查，金管會研擬將委外成立專家小組，審查各業者的機器人理財演算法，目前公會建議內容已報給證期局。

張子敏進一步表示，金管會在2017年開放機器人理財後，不斷鬆綁，今年為強化監理正研議將自動化投顧服務規範提高至「法令位階」，預計將自動化投資顧問服務重要原則及授權投信投顧公會成立審查小組等事宜，納入現行投顧管理相關法規，但因涉及修法程序，仍須審慎評估，預計於明年上半年前完成。

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