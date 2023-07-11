開發金控發布2022永續報告書 邁向願景

為呈現深耕ESG成果，並與利害關係人溝通，開發金控發布2022年開發金控永續報告書，以「擘劃永續治理」、「智慧永續金融」、「菁英永續人才」、「低碳永續環境」及「共創永續社會」五大永續策略為主軸，構建開發金控集團永續願景，揭露開發金控重大主題管理機制及各項永續作為。

開發金表示，因應積極接軌國際永續框架，強化企業ESG資訊揭露品質，除依循最新版GRI準則，以及國際永續會計準則（SASB）針對「保險業準則投資銀行與經紀產業準則」揭露永續作為。

同時，為了因應氣候變遷對企業帶來的風險與機會，亦遵循氣候相關財務揭露（TCFD）框架，揭露開發金控2022年氣候行動成果。

面對氣候挑戰，開發金落實綠色營運，去年完成集團第一階段綠電採購每年500萬度，單一年度採購量領先同業，總計採購五年。去年採購綠電量相當於減少226.07公噸碳排放，人均碳排放量更較基期2020年下降7.75％，未來將持續推動各項減碳專案，實現2024總部大樓碳中和目標。

在社會共融面向上，開發金領先金融業，推動「地方創生志工假期」，帶領全集團同仁深入台灣鄉鎮，結合志工力支持地方創生，促進台灣地域均衡發展，去年全集團志工時數更較前一年成長75％，年度總時數與成長率皆創歷年新高。

為精進永續治理，開發金今年完成集團旗下四大子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券及開發資本成立永續委員會，全面升級永續治理層級。獲得中華信用評等長期信用評等「twAA-」，短期信用評等「twA-1+」，肯定可維持穩定資本與獲利水準。並持續入選「公司治理100 指數」成分股、蟬聯九年「高薪100指數」、「就業99指數」成分股，展現開發金控在公司治理、員工照顧、吸引人才及留任上的成果。

面對各種新興局勢的挑戰，開發金強調，將從治理、環境、社會等層面落實各項永續管理機制，將金融服務結合永續思維，為客戶、股東和社會提供更具永續韌性的綠色金融服務，迎向共好永續未來。