AI應用點火 半導體收益ETF夯

據工研院統計，今年全球半導體市場規模5,151億美元、年衰退近1成，但明年供需逐步平衡及消費市場復甦帶動，將恢復成長態勢，世界半導體貿易統計組織預估全年可望達5,760億美元的高峰、年增逾1成。

市場法人表示，半導體歷經庫存調整後，需求可望逐漸回升，加上AI應用驅動新一輪成長，表現值得期待，有利透過兼顧獲利能力與高配息的台灣半導體收益ETF來布局，潛在資本利得與股息一舉掌握。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，今年來市場最熱議、最吸引資金目光的題材便是AI應用。AI運算時代來臨，也引領半導體迎接新一波成長，根據機構統計，生成式AI市場規模預估到2030年成長超過4倍，台灣半導體相關族群如先進製程、晶片設計、高效能封裝等將可直接受惠，故在半導體產業景氣落底、將迎復甦，再搭配AI加持，後市表現值得期待。

根據歷史經驗，在半導體景氣落底到股價反彈到頂間的波段漲幅強勢，以最近一次來看，期間累積漲幅更達125.4％，鑒於半導體產業有望在需求面增溫下，營運改善，搭配精選在股息上又相對出色的個股，可望吸引資金青睞，建議投資人不妨適度布局台灣半導體收益ETF，掌握息利雙收優勢。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，近期中美貿易戰再度延燒，影響晶片、太陽能等上游材料供給，主要受衝擊對象在第三代半導體發展的上游廠商，但目前調查相關廠商的看法，多數表達相關原料已分散可取得國家來源，加上庫存仍然充足，短期影響有限。

張正中認為，受AI題材驅動，美國科技股與台灣連動大半導體股，上半年股價多頭氣勢強勁，短線技術面看來乖離率大，可能會暫時呈現震盪整理，加上第三季通常為產業淡季，這是個股表現勝於整體產業與指數，建議投資人觀察基本面概況、外資進出動向，台股、半導體股採選股投資，回檔分批布局，搭配定期定額存基金，掌握科技產業受惠創新技術應用崛起的長線行情。