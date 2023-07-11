國人好會刷 5月、前五月金額雙創同期新高

金管會今天（11日）公布國人5月簽帳金額3,507億元，前五月刷出1兆5,724億元，雙雙創下同期史上新高，銀行局分析，5月受惠於母親節，與端午節連假民眾提早預訂出遊行程，加上4月底連假保費挪到5月入帳、4月底牌照稅繳稅等，帶動國人5月刷卡額創新高。

據銀行局統計，5月國人單月簽帳金額為3,507億元，較4月2,890億元月增617億元，創下史上同期單月新高，而前五月累積簽帳金額來到1兆5,724億元，比起去年同期的1兆2,799億元，年增2925億元、23%。

銀行局副局長林志吉分析，4月簽帳金額還不到3,000億元，5月就突破3,500億元，主要有四大因素，第一，5月有母親節檔期，且6月有端午連假，民眾提早在5月就預先規劃旅遊行程，提前購物或預訂機票、車票、旅館等，普遍各發卡銀行5月在購物與旅遊消費皆比4月增加，五家銀行就增加約251億元，國泰世華、中信、台新、北富銀、永豐皆增加逾20億元。

第二，因4月底有勞動節連假，4月底繳保費入帳日改到5月，保費增加因素三家銀行合計約增加64億元；第三，繳牌照稅多集中在4月下旬，若用信用卡繳交，入帳日也會在5月，就繳稅這項來看，五家銀行就增加55億元；第四，5月商店的請款日、入帳日較4月多，5月有33天、4月只有28天。

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