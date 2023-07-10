聯準會6月雖暫停升息，但預留7月再升息的空間。投信法人指出，升息暫緩、基本面暫無重大利空間，股市可能維持高檔整理，可採多元布局策略，參與類股輪動行情。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，在資產配置上可採股債比70比30，持續看好AI題材，若有拉回加碼美國科技與台股。

在AI布局方面，由於升息可望逐步逐入尾聲，有利科技股的業績及股價表現，可利用短線的利空築底分批逢低布局。台股基金在外資持續回補，基本面長線又有半導體庫存調整即將結束，及AI算力建設帶來的鋪貨效應支撐，台股行情不看淡，但震盪將會加劇，預期個股表現將優於大盤表現。

日盛目標收益組合基金研究團隊認為，目前美國經濟具相當韌性，利率不確定性提高，股市、公司債市等資本市場最終仍回歸經濟復甦與企業獲利實況，基本面帶來的多頭趨勢可望持續，根據過去的利率週期模式，風險性資產價格將出現上漲，建議可透過組合平衡型基金布局靈活掌握股債走揚機會。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金研究團隊分析，全球科技仍在高速成長期，產業發展延續，當前投資策略為增股減債，主要持有股票，並輔以受益憑證（ETF）為增加收益之標的，建議可採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷強調，面對升息循環尾聲、景氣衰退疑慮未除，建議配置REITs的多重資產基金，可望受惠租金收入擴充收益來源，不失為挺過景氣放緩階段的投資好選項。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，展望未來，債券收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。股票不僅著眼總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，維持股債各產業廣泛分散配置，有助整體風險控管。