國泰世華館前分行新址 商圈新焦點

國泰世華銀行所設立的第一家分行「館前分行」10日喬遷新址盛大開幕，分行新址位於「台北市館前路2號」，該位置曾有知名資訊廣場、跨國服飾業者入主過，承載了不少台北車站通勤族的回憶，因此該分行在裝修時，即引起媒體和地產界人士關注。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華銀過去在此與客戶共同見證站前商圈繁盛與茁壯，未來將持續深耕為客戶創造美好的金融體驗。

館前分行成立於民國64年，是國泰世華歷史最悠久的分行，且位置坐落於館前路上，諧音似「管錢」，因此受到許多客戶喜愛，至今已與數萬名客戶共同創造財富，為國泰世華規模前五大的分行。

但由於館前分行舊址所在的「館前聯合大樓」近期即將都更，國泰世華為就近服務客戶，選擇將分行搬遷至距離舊址僅約230公尺的地點。新址位於忠孝西路與館前路交接口，鄰近地下街Z4出口，不僅交通上十分方便，亦是站前商圈長期受到關注的地點，國泰世華進駐後期能帶動商圈的銳變，以新興活力共創未來。

為落實環境永續與企業社會責任，新行舍優先採用綠建材及具節能標章的照明與空調設備，在營業廳及自動化服務區提供無障礙設施、同時也設置雙語標示等友善金融服務。雙層明亮寬敞的設計，順暢的動線格局，提供客戶更便利、舒適與賓至如歸的感受。

開幕當天除了盛大的剪綵儀式及茶會，更特別邀請台北大稻埕百年老店李亭香，於現場手工製作限量200個「金錢龜」，盼客戶見龜如見財，在傳承與發揚傳統文化的同時，也為客戶帶來祝福。