美企永續報告 ESG成顯學

永續發展已非口號，真正落實到各大企業，投信法人表示，在法規規範日趨嚴格之下，國際主要大廠均已自主宣布淨零承諾，相關供應商也勢必加入響應，據調查，美股S&P 500成分股企業中，發布永續報告的公司比重大幅攀升至96％，2011年時僅20％，顯示企業對ESG的重視度快速上升，相關商機也蓬勃發展。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，隨著國際企業紛紛響應減碳目標，並帶動供應鏈減碳標準，國際趨勢也由建立共識延伸至貿易機制調整。以蘋果為例，日前宣佈大幅加速推廣其產品中使用再生材料的工作，微軟更是承諾到2030年要達到負碳排，不僅是自身碳排需要達標，也將要求相關供應鏈從生產到銷售，都要達成減碳標準。

法人強調，企業持續朝減碳目標前進的同時，各國也推出碳關稅政策，推動企業ESG轉型，美國政府提案規劃明年開始徵收碳稅，碳排超出基準的部分將徵收每噸55美元的碳費；歐盟則規定，進口到歐盟的碳密集產品，進口商需採購相對應的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）憑證，才能進入市場，非歐盟生產商若提供產品已支付碳費的證明，進口商可抵消CBAM憑證費用，顯見在政策的驅動下，不僅企業端需要轉型以達到政策要求，中間所衍伸出的商機也成為新一波綠金。

柏瑞投信認為，根據外資券商JPMorgan於4月底公布的統計數據，延續去年第四季季增12％，及今年初以來的好表現，第一季全球ESG資產管理規模比去年底增長3％，且截至去年底的全球ESG基金規模相對於全球基金規模的占比，較2021年底的5.9％攀升到6.1％，進一步從2016年底的3.4％大幅增加，代表ESG資產規模持續茁壯的趨勢。

2030年碳排減半目標，各大龍頭企業將訴諸加速應用現有科技，仰賴新技術的研發，搭配政策紅利做多，建議透過相關ESG基金，從食、衣、住、行各層面全方位掌握減碳技術的企業投資機會。