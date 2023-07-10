Fed升息見頂 美REITs迎多頭

市場共識預期聯準會（Fed）年底有機會停止升息，REITs將最為受惠，投信法人指出，因為利率走降，資金將往穩健、息收佳的產品避險，REITs高配息優勢將彰顯，甚至若後續Fed啟動降息，更將迎來大多頭行情，建議現階段可分批布局相關基金，尤其是Fed利率政策轉向受惠最大的美國REITs優先布局。

台新北美收益資產證券化基金李文孝指出，觀察歷次通膨上升期間，美國REITs表現勝過其他實質資產，主要是因為美國房價跟著同步上漲，而且REITs主要收入為不動產租金，所以股息收益較穩定，一般配息也會來得較高。

幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs相對具保值力，但在受到連續鷹派升息衝擊，第二季急跌23％，已嚴重超跌，將隨時醞釀絕地大反攻，REITs具備抗通膨與高息防禦特性，在超跌及獲利強勁雙優勢加持下，後市漲升行情看俏，現在是逢低買進時機。

資產管理業者分析，上半年防禦類股表現落後，成長股強勢上漲，若資金開始從成長股獲利了結，公用事業與基建設資產將是資金轉進的替代性選擇，考量接下來投資價值衡量與成長動能機會，下半年布局公用事業等防禦類股，將是核心資產較佳的投資部位。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說明，公用事業與基礎建設產業，具長期政策利多支持、剛性需求穩定，加上今年持續釋出的跨境旅遊動能、減碳與能源轉型等資金挹注等，下半年若成長股出現較大波動，則可望展現攻守俱佳的優勢。

林志映強調，在全球2050年淨零碳排的目標下，接下來公共事業、基礎建設的發展，還可望投入包括碳捕捉及封存技術等領域，這也將為能源基建相關產業帶來更多的發展空間與投資機會，今年下半年成長股部份停利資金不妨選擇轉進，年初以來經歷休息整理，公用事業類股股價停滯期後，相對投資價值與成長動能更具備投資吸引力。