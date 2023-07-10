金控H1超旺 十家賺破百億

14家金控上半年有十家稅後純益進入百億俱樂部，為史上「次多」紀錄，僅次於2021年同期的11家，比去年同期的六家大幅成長，6月14家金控合計稅後純益707億元，亦創歷史單月新高。

6月14家金控獲利全數較去年同期成長，甚至有七家是倍數增加，上半年14家金控稅後純益達2,064億元，獲利衰退幅度由5月逾33％，6月底縮小為10％，下半年有望恢復成長。

因壽險子公司獲利回神，富邦金、國泰金6月稅後純益皆破百億元，擁有台灣人壽的中信金控、有中國人壽的開發金控，則分別以90.38億元、51.19億元緊追在後；上半年獲利，富邦金、國泰金分居第一名、第二名，中信金以獲利288.13億元登上季軍。

玉山金控、華南金控、開發金控及永豐金控都在6月進入百億獲利之列，合庫金控和台新金控上半年稅後純益亦分別有98.18億元和88.9億元，最快7月底有望破百億元。

14家金控下的九家壽險子公司6月稅後純益近369億元，重回獲利主力，13家子銀行6月則賺252億元，是另一獲利重心，證券子公司6月合計亦貢獻近67億元。

上半年有四個月單月獲利虧損的新光金，6月稅後純益32.16億元，創兩年多來同期新高，也讓金控6月單月全數獲利，無一虧損，但上半年累計稅後仍有新光金一家虧損61.95億元，尚待轉正。玉山金6月稅後純益17.2億元，上半年稅後純益105.5億元，較去年同期增加48.72％，創歷年同期最高紀錄。

法人分析，金控從5月開始就進入獲利低基期，後續只要沒有重大金融事件或市場劇烈波動的情況，預期金融業獲利將可從谷底回升，累計衰退幅度將不斷縮窄。上半年金控獲利超過2,000億元後，預計今年整體金控獲利雖無法突破2021年的歷史新高5,806億元，但有望在動能重啟後，全年獲利有機會挑戰2020年的3,768億元，衝刺歷史次高。但下半年還要觀察聯準會升息動態、新台幣波動、全球經濟衰退、地緣政治因素發酵等，都是重要影響因素。

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