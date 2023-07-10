12家金控獲利一次看 5檔上半年EPS逾1元

金融股陸續公布上半年獲利，繼上週元大金、兆豐金累計上半年EPS（每股純益）超過1元之後，今天再增富邦金、國泰金、第一金EPS衝破1元大關；而累計上半年獲利站上百億關卡的則有富邦金、國泰金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、華南金、玉山金、開發金。

●富邦金

6月自結稅後純益173.03億元，累計前6月稅後純益429.23億元，EPS為3.18元。富邦金控6月稅前、稅後淨利均創下歷年單6月新高紀錄；富邦產險則自今年4月起，已連續3個月獲利。

●國泰金

6月自結稅後純益161億元，累計稅後純益329.1 億元。6 月國泰金控及其下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信 6 月獲利 皆創同期歷史新高，累計上半年EPS為1.98元。

●兆豐金

兆豐金6月稅後純益23.76億元，累積前6月稅後純益187.67億元，較去年同期79.65億元增加135.91%，累積上半年EPS為1.35元。

●元大金

6月大豐收賺48.85億元，前5月總計才賺百億元，6月較5月大增132%，若和去年6月獲利25億比較，年增近9成。累計上半年稅後純益149.7億元，年增近3成，EPS為1.2元。

●第一金

第一金6月單月獲利24.64億元，月增16.56％，累計上半年稅後純益131.58億元，較去年同期成長28.55%，EPS站上1元大關。

●永豐金

6月稅後純益23.1億元，月增率高達64.8%；累計今年前6月稅後純益100.69億元，突破百億大關，續創歷史新高、年增率達22.4%，EPS為0.85元。

●華南金

6月合併稅後純益為22.83億元，累計前6月合併稅後純益105.12億元，較去年79.86億元成長31.6%，EPS為0.77元。

●玉山金

6月單月自結稅後純益17.2億元，和5月比較增加38.7%，和去年同期相比則成長3.27倍。累計上半年稅後純益105.5億元，較去年同期增加48.72%，EPS為0.72元。

●合庫金

6月單月稅後純益21.63億元，比去年6月年增11.27%；累計前6月稅後純益為98.18億元，較去年同期93.48億元增5.03%，EPS為0.68元。

●台新金

6月自結稅後純益15.1億元，年增7.09%；累計前6月稅後純益88.9億元，年增幅高達98.9%，EPS為0.66元。

●開發金

6月單月獲利爆衝至51.19億元，相較5月單月賺7.71億元明顯增加，其中中壽單月貢獻42.86億元，帶動上半年獲利跨百億元關卡達101.01億元，EPS為0.6元。開發金第2季獲利近66億元，較第1季35.02億元成長188%。

●國票金

6月自結稅後純益2.63億元、年增2091.7%；累計今年前6月稅後純益11.24億元、年成長40.6%，EPS為0.33元；至6月底每股淨值11.21元。

特別的是存股族相當喜愛的臺企銀公布6月稅前盈餘13.78億，但因提列各項提存5.5億，合併自結稅前淨利剩8.28億、稅後純益7億元，單月累計EPS為0.08元，讓網友憂心「一次提5億是踩到核彈嗎」、「半年清理一次呆帳，全在6月打呆」、「6月換董事長，前朝的債一次清除？」、「下去吧」。臺企銀累計上半年EPS為0.77元，合併每股淨值14.04元。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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