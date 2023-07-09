非美貨幣 適時布局勿躁進

強勢美元逐漸偏弱是大勢所趨，但近期市場看法撲朔迷離，此時若要分散外幣部位，換匯上該採取哪些策略？國銀主管建議，此時投資主軸是「勿躁進」，可視國際經濟情勢逐步調整幣別配置，或可慢慢逢低布局偏好幣種，整體分析，預估歐元表現將受限、亞幣方面則看好日圓轉強。

展望整體外匯布局，中信銀行認為，歐系貨幣此時相對表現較佳，日圓走勢取決於日本央行（BoJ）貨幣政策的意向，短線建議先行觀望，靜待政策轉向再進行布局。新興市場方面，明年第一季景氣回溫，可望帶動資金回流新興市場，以及原物料需求帶動商品貨幣進入新一波行情。

渣打銀行財富管理的投資策略主管劉家豪指出，非美貨幣走勢分歧，歐洲央行將會持續升息，預期歐元兌美元未來三個月可能小幅攀升至1.1至1.12區間；日本央行不急於推動貨幣政策正常化，可能使美元兌日圓維持在139至140左右；中國大陸央行近期寬鬆政策導致中美利差擴大，預期美元兌離岸人民幣短期內將升至7.2，不排除測試7.3關卡。

第一銀行主管針對歐元分析，俄烏戰事衝擊基本上不再對歐元匯率造成負面影響，歐洲央行首要任務專注在打擊通膨，歐洲央行與美國聯準會（Fed）後續緊縮政策強度差異，預料為牽動歐元主要因素，預估歐元走勢偏區間震盪；華南銀行提醒，由於歐元區經濟略顯疲弱，恐壓抑歐元兌美元升值空間。