需求撐腰 外銀財管：油金後市靚

原油和黃金在投資配置中是防震用途的「安全氣囊」，儘管具投資參考的布蘭特油期價格和國際黃金價格，半年均價為每桶77美元、每盎司1,940美元，十分貼近目前市價，外銀財富管理認為，油金目前都處於「接近支撐」的價格，反映市場剛性需求不滅，下半年進入傳統需求旺季，預料油金有表現空間，且OPEC組織近日動作頻頻，全球出口量將繼續下滑，可望推高油價後市。

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告指出，油價6月上漲超過3％，為今年以來首次出現的單月上漲，年初以來因經濟衰退的擔憂、俄羅斯石油供應的韌性，一直難站穩腳步。現在靠大陸和印度經濟增長，支持原油強勁需求，且OPEC在7月進一步減產每日100萬桶，基本面顯示石油前景正面，看好油價後市。

瑞銀指出，陸印是全球第二大和第三大石油消費國，大陸經濟進入內需復甦，印度也不斷擴大消費，將推動下半年石油需求，預估達創紀錄的每日1.03億桶。瑞銀財富管理續看好石油，預計年底布蘭特油期將漲至90美元。

富蘭克林證券投顧指出，觀察近期美國原油需求仍相當旺盛、並未有需求減緩跡象，目前正處夏季出行旺季，數據顯示最新汽油需求攀升至一年半新高水準，突顯整體需求前景應未如市場預期悲觀。隨疫情後大陸石油需求反彈、OPEC+產油國減產，全球石油市場供應未來幾個月可能顯著收緊，評估下半年可能的供不應求前景將支撐油價表現。

金價方面，因一般民眾持有黃金意願高。瑞銀財富管理也看好金價格持穩，黃金是投資組合中主要避險工具之一，能穩定多資產類別投資組合的長期收益。

渣打銀行財富管理團隊認為，金價上半年一波上漲後走勢趨緩，預估未來12個月目標價可能落在2,050美元，將高於半年均價；但對油價較悲觀，主要還是需求面，因成熟國家央行維持貨幣緊縮政策，大陸疫後復甦不如預期，全球經濟放緩可能造成原油需求疲弱，未來3個月西德州原油均價可能落在71美元左右。