國銀搶客 美元優存打延長戰

美國聯準會（Fed）近期不斷釋放鷹派訊號，下半年可能再升息2次，高利率將持續一段時間，為因應利差持續擴大及美元資金池水位，國銀持續力推美元高利定存專案。國銀認為，美國經濟實力穩健，下半年美元維持支撐力，現階段仍可適時把握美元利率末升段，彈性配置美元。

Fed去年啟動升息，手握現金族群，無不尋找資金停泊機會，即使升息走向尾聲，國銀短期內仍以美金優利方案為主推方案，相關專案近期持續延長，Fed在7月、9月都可能升息，支撐美元走強，在美元升息正式告終前，民眾都有機會搶到美元高利率。

中信銀行分析，目前市場多半認為美國經濟軟著陸機率較高，但不論經濟衰退與否，景氣在高利率環境中的成長性將受限制，觀察過往長短天期利率倒掛的環境中，美元指數表現優於非利率倒掛時期，美元避險需求在低成長環境發揮作用，因此第三季美元仍相對偏強。

各銀行紛紛延長專案內容，方案至少延長至7月底，比較近期各銀行利率水準，專案利率水位多在4.5％之上。舉例來說，王道銀行3個月期美元定存年利率達5％、6個月期年利率達4.68％；中信銀14天期年利率最高5％、3個月期4.35％、6個月期也有4.2％；台新銀主推3個月期平均年息4.7％、6個月期平均年息4.55％。外銀商方面，滙豐商銀6個月最高5.2％，為目前市面上同天期最高。

對於後續布局，王道銀行認為，美元仍屬國際強勢貨幣，民眾可根據自身財務狀況布局美金等G7國際主流貨幣，透過資產配置分散匯率波動風險，並藉由優利定存享受利率優勢，降低股市及其他資產類別的波動影響，但未來匯率走勢受全球總體利率市場及政經局勢影響，建議仍應視個人資產幣別配置及資金需求規劃布局。

美元逐步走弱是市場普遍看法，此時搭「末班車」大買美元是否有風險？匯銀主管提醒，美元存款要慎選切入的時機，很多人擔心「賺了利差、賠了匯差」，但以近期美國持續升息，利率最高仍在5％以上，相較之下新台幣今年貶幅約3％至4％，以此角度來看，選擇美元高利定存仍有賺頭，但逐漸第四季步入尾聲，各銀行專案內容也陸續修正調整，有外幣存款需求的民眾，仍應留意匯率風險。