REITs評價面誘人

金融市場震盪，商用不動產違約比率持續向上，加上聯準會（Fed）官員暗示下半年恐有二次升息動作，導致REITs持續震盪，目前全球REITs的平均價格仍比其淨資產價值低了20％，法人表示，觀察歷史經驗，當REITs的估值顯著低於其淨資產價值時，投資者可藉由布局該類股從中獲利。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷認為，即便將高利率環境、較保守的營收增漲預期及全球經濟衰退等可能性納入考量，相較於私有房產市場，上市房地產公司股票目前的價格深具吸引力，較固定收益及股票的估值也更合理。因美國升息周期接近尾聲，從過去經驗研判，房地產股票在緊縮週期接近尾聲時會跑贏大盤，在之後的12個月持續維持領先，目前是不錯的進場時點。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷指出，美股上半年企業籠罩在獲利下修疑慮中，但在投資信心恢復帶動下，走出一波本益比擴張行情；反觀REITs類股，今、明兩年獲利預期相對穩健，但股價卻未反應基本面利多；在相關企業第二季財報可望繳出好成績的預期下，後續股價可望有不錯表現。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝強調，隨Fed升息進入尾聲，預計REITs底部整理後將開始走揚，美國REITs今年獲利成長率預估開始上修至4.4％，其中住宅、工業、旅館持續上修獲利，商辦、醫療不再下修，整體正面發展，目前折價11％，未來一年本益比約16.7倍，股利率達4.1％，評價上極具吸引力。建議於震盪過程中分批布局，以掌握下半年的反彈行情。