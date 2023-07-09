配置高品質非投等債 攻守兼備

投資等級債券、非投資等級債券以及新興市場債券等債種，目前收益率均超過20年來歷史均值，在這些標的中，投信法人尤其看好全球優質債券策略及美國非投資等級債券策略。

富達國際基金經理人Peter Khan表示，整體金融市場持續受利率不確定性影響投資報酬表現，但數據顯示今以來固定收益報酬率已從去年的負成長轉正。目前通膨已大幅趨緩，勞動市場仍是通膨膠著的關鍵，且美國銀行體系承壓為已疲弱的經濟前景進一步帶來下行壓力，故預期主要央行的升息循環接近尾聲，聯準會可能開啟降息循環，歐洲央行和英國央行可能只剩二次至三次升息機會。

Peter Khan指出，非投資等級債券技術面處於有利階段。相較於歷史水準，信用利差仍具吸引力，惟各產業和級別的債券表現分歧，審慎選擇和配置是關鍵。其中，總體美國非投資級債券指數的殖利率超過8％，浮現具吸引力的進場時機，進一步提升中期報酬前景。

目前美國企業獲利仍具韌性，信用市場基本面良好，吸引力優於其它國家，美非投資等級企業槓桿比例低，意味企業財務體質良好，且多數組成為BB級債券，信用評等相對較高、違約率相對較低。

霸菱投顧認為，市場波動性可能會維持高檔，但大部分已反映在價格上，除疫情最嚴重的時候外，大部份固定收益資產的殖利率均處於全球金融危機以來相對高的水準，有機會可為投資者帶來具吸引力的總報酬機會。精準掌握進出市場的時機是極其困難的事情，但相較於許多其他資產類別，目前投資固定收益有望帶來不錯的絕對報酬潛力。

瀚亞投信表示，受惠於寬鬆的利率環境、企業去槓桿化及經濟未出現明顯衰退，非投資等級債累積違約率低於前三波信用循環，惟投資人仍須留意企業債息成本上升與景氣下行對營運的影響，但整體企業的財務體質已較過去更加紮實，配置上建議選取相對高品質的非投資等級債，才能達到攻守兼備的效果。