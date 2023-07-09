利率觸頂反轉 基建類股聚光

繼加拿大央行意外升息，美國聯準會7月利率決策會議，市場也預期會再度升息，升息循環告終將延後，但升息循環近尾聲已確定，凱基投信表示，升息循環告終多伴隨利率觸頂反轉，後續基礎建設類股表現將是值得留意的投資方向。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷分析，歷史經驗顯示，當利率上升趨勢反轉後，基礎建設類股表現可望相對強勢。觀察美國10年期公債殖利率上升趨勢反轉後，基礎建設與全球股票在不同期間的報酬率平均發現，10年債殖利率反轉後3個月，基礎建設報酬率平均4.7％，贏全球股票報酬平均2.8％；後6個月全球股票平均報酬達6.3％，基礎建設8.6％勝出；後12個月全球股票平均報酬10.1％，基礎建設16.4％，基礎建設完勝全球股票平均超越5成漲幅。

葉菀婷說明，基礎建設另一成長引擎，即全球主要工業國因疫情停擺三年後，都將積極落實擴大財政支出投入基礎建設，挹注大量資金。如美國通過1.2兆美元的基礎建設法案，致力發展再生能源、擴展通訊設備、資助運輸行業；歐盟投入8,650億美元設立復甦計畫基金，涵蓋大型綠色基礎建設項目；日本有7,100億美元財政刺激方案，其中過半的4,000億美元投資綠色及數位基礎建設；英國與澳洲同樣投入大筆資金推行五年與十年的基礎建設計畫。

政策資金加持優勢，基礎建設類股可望受惠。葉菀婷認為，加上內需導向特性，也有利基礎建設類股挺過國際政經情勢紛擾。相較於對國際貿易制裁敏感度較高的半導體類股，基礎建設本地比重相當高，營運獲利受海外因素影響程度較低，如美國貨運鐵路龍頭公司營收百分之百來自國內，電力龍頭企業國內營收貢獻度也是百分之百。

展望下半年，在獲利能見度更高與股價尚未反映基本面利多兩相加乘下，葉菀婷建議，具備基礎建設成份的多重資產基金，不失為挺過景氣放緩階段的另類收益選擇。