布局科技股 定期定額為佳

科技股高漲後，價格來到相對不便宜的位置。投信建議，因AI仍位於發展階段，且具有長期題材，持有者可將部分配置進行調節動作，並再定期定額買入，空手者可等拉回整理時進場買入，或採取定期定額方式入手，降低單一時點風險。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI對於軟體及硬體產業的貢獻目前仍在剛開始的階段，受到獲利衰退的影響，本益比都不便宜，可用明年以後的獲利來評估本益比，並慎選實質受惠而非僅是題材的概念之公司。生成式人工智慧將對科技軟硬體帶來巨大商機。據美銀美林報告指出，近7成的數據中心投資主要支出在科技類的基礎設施，包括伺服器、網路、存儲等，去年科技類基礎設施相關支出估計超過1,000億美元，但今年因消化庫存所致，相關支出預估將呈現放緩或持平。

林元平接著指出，隨著人工智慧革命浪潮來襲，雲端業者的資本支出也相會有大幅度的成長，對雲端供應鏈也將會有許多正面影響。整體市場動能及AI結構性的成長趨勢，超大型科技股仍有正面的前景展望，建議投資人在股市整理階段時，可增持美國科技股。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮認為，S&P 500企業獲利可望於第二季落底，並於下半年逐步回升，預估11大產業當中，將有高達九個產業在第四季可望實現獲利正成長，其中與科技、雲端等相關的Amazon、Meta、Alphabet及NVIDIA，預計將成為S&P 500成份股當中，第四季獲利增長的最大貢獻者。

葉家榮強調，目前最熱門的科技應用就屬生成式AI，且相較過去曇花一現的原宇宙，AI有更多元實際應用面，加上過往AI運用大多局限在人臉辨識、語音助理，以及特定場合運用，隨著ChatGPT問世，AI應用範圍將更為多元，甚至有望創造全新的科技商業模式與創新供應鏈。