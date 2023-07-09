市場仍波動 四寶Q3穩收益

上半年科技股AI帶頭衝，美國升息稍見和緩，股市表現亮眼。投信法人認為，下半年全球經濟景氣仍在衰退與擴張的分野，聯準會卡在寬鬆與緊縮的臨界點，市場仍具波動，建議利用AI、A股、特別股及固定收益（債券型）基金互為搭配，打造第三季低波動、強化收益性投資組合。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰表示，AI成長趨勢仍以年複合成長率38％速度成長，隨市場對AI應用的開發，算力、算法和平台是重要的三大方向，台灣市場不乏AI晶片、AI伺服器等硬體研發製造廠商，相關的成長趨勢帶動，科技股中長線仍具機會，建議投資人應長期持續布局。

日盛上選基金研究團隊指出，電子庫存去化告一段落預告，下半年台灣電子業出口動能將走出谷底，帶領經濟逐季回升；對應到台股，下半年無論營收或獲利季增率都呈逐季成長。尤其台股AI相關概念股預估本益僅為23倍，相較美股AI概念股龍頭預估本益比為46倍，更顯投資價值，因AI伺服器發展，除美國GPU大廠備受關注，大型雲端服務供應商考量價格因素朝自製晶片方向前進，勢將推升ASIC開發設計，建議第三季跟上台股景氣行情，透過台股基金順勢布局AI概念股。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達分析，大陸三大政策，一是減稅降費等系列移轉性操作優化收入分配，二是定向寬鬆精準支持重點領域與薄弱環節，三是積極推動自由貿易協定與跨境電子商務；這些政策推動，皆有利於數字經濟與大消費的方向，投資人不妨趁目前仍在起漲點介入。

日盛中國戰略A股基金研究團隊強調，7月市場將進入重要的資料和政策觀測視窗期，即將發布6月及第二季經濟金融資料，可能進一步強化宏觀政策支持的預期。下半年關注新技術、新產業、新趨勢成長，尤其AI和數字經濟等，及半導體產業鏈有望具備週期反轉與技術共振機會。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，下半年不可能很快轉為寬鬆的環境，相對高利率水準、高通膨環境下，擁有固定配息收益的資產組合，才能協助投組降低波動、增加收益。