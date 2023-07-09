升息效應 以房養老利率飆破3％

央行連續五次升息，「以房養老」族也受衝擊。就目前以房養老業務主力銀行來看，合庫、台銀還壓在3％以內，但土銀的最高利率已飆破3％、來到3.16％，華銀更是3.07％起跳，多家銀行表示，因為升息導致「以房養老族」實領生活費開始縮水，確實會影響申辦意願、有些長者也開始擔心通膨問題。

老行庫指出，「以房養老」貸款經由政府普惠金融政策及社會媒體的資訊宣導，已逐漸打開能見度及民眾的認識度。但受到央行連續五次升息（合計0.75個百分點），借款人每月需支付的利息增加，實領的生活費縮減，致目前申辦貸款有減緩的趨勢。

以合庫來說，截至今年5月底，以房養老承作案量就略微下降，新增140件及新增核准額度約10.6億元，相較去年同期149件減少9件，但核准額度較去年同期9.2億元增加約1.4億元；台銀今年前五月承作「以房養老」貸款戶數16戶、核貸額度0.93億元，較去年同期承作戶數21戶、核貸額度0.57億元，也減少5戶，但核貸額度增加0.36億元。

華銀認為，今年在推廣上發現長者主要擔心三件事，一是不動產價值及借款期間長短，影響每月領取的生活資金；二是目前利率環境，難以預料未來利率水準如何變動，若利率升高，月付利息會增加；三是目前以房養老轉換來覺得夠用的生活費用，隨著通膨，10年、20年後該金額是否符合生活所需，也是一個問題。

土銀說明，隨邁入高齡化社會，以房養老商品為時勢所趨，潛在需求將隨高齡人口增加而成長，但如遇「利率上揚或房市萎縮」就可能影響年長者申貸意願。

合庫銀表示，目前以房養老整體承作趨勢呈現穩健緩增，主因是年長者有更多樣化的金融商品可選，部分考量避免負債，改以申辦留房養老結合信託、擔保品出售、出租或其他方式以獲取安養資金。

一銀強調，近年主要鎖定三大族群，包括名下有不動產但無人繼承（單身）、家中有每月生活開銷大需長期照顧的長者（子女負擔大）、生活無虞想要享受人生（高資產客戶），且「以房養老」還能結合「安養信託」進行現金流規劃，約定由信託專戶支付每月基本生活開銷，剩餘資金可於信託專戶累積，作為未來臨時性醫療或緊急救助金使用，信託款項專款專用於自身照顧，以確保老年生活無虞。

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