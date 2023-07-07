公股銀中小企放款餘額 連月下滑

據金管會統計，4月九家公股銀行中小企業放款餘額總計比上月減少45億元，部分公股銀行最新統計也顯示，5月餘額還是比上月減少。公股銀主管認為，主要是因為全球通膨、升息，全球經濟前景充滿不確定性，都影響到企業投資意願及融資需求。

金管會統計今年4月九家公股銀行的台銀、土銀、合庫銀、一銀、華南銀、彰銀、台企銀、兆豐銀、輸銀，對中小企業放款餘額為5兆3,950億元，雖比去年好，但比3月減少約45億7,200萬元。且部分公股銀行5月中小企業放款餘額持續微幅月減，明顯感受大環境對中小企業投融資意願的影響。

公股銀主管表示，去年起聯準會升息及正式啟動縮表後，民間投資及消費者信心均受到影響，下半年起部分產業即受到庫存量較高影響，減少投資與生產活動；在全球景氣走緩情形下，亦影響到台灣經濟發展。在景氣前景充滿不確定性及利息走升等因素下，均影響到企業投資意願及融資需求。

公股銀強調，雖然近期國際政經情勢與通膨升溫等因素衝擊，確實增加未來經濟發展的不確定性，但銀行辦理放款作業會秉持一貫性作法，確實了解產業前景、產業鏈、國際政經情勢變化對客戶的不利影響及其因應措施，以協助客戶取得適當融資額度。

另有部分公股銀不受影響，以4月統計來看，例如土銀、兆豐銀的中小企業放款餘額占總放款比，較去年同期皆有增加。公股銀主管透露，由於今年房市看淡，房貸部份利息收入會減少，有銀行即加強中小企業放款的推動力道，也獲得不錯成果。

為提升中小企業放款規模，公股銀除積極配合經濟部推動中小型事業疫後振興、低碳智慧納管專案貸款及財政部「中小企業千億振興融資方案」，例如合庫銀更推出「中小企業貸款專案」，採業務評核分組訂定KPI，分配營業單位目標戶數及金額，同時針對移送信保的案件採利率區別化，以提高資本使用效益。