AI、機器學習、數位支付 私募投資熱

標準普爾全球評級公布2023年私募股權投資前景調查，上半年私募股權投資成為法人最想增持的「另類資產」首選，其次才是基礎建設基金，同時，AI、機器學習、數位支付各以143.5億美元，135.1億美元，127.6億美元，排名2023年上半年私募股權投資三大吸金標的。

標準普爾旗下子公司標普全球市場財智（The S&P Global Market Intelligence）每年針對不同領域分析相關投資及市場，其中私募股權展望年度報告，總結分析全球私募股權 (PE) 和創業風險投資 (VC) 調查結果，今年調查涵蓋246家私募股權公司、129家風險投資公司及首次131家有限合夥人(LP) 統計資料，反映全球私募市場今年來風險胃納。基於台灣近兩年來私募股權市場檯面化，標普全球市場財智今年增設台灣團隊及辦公室進行拓市。

標普全球市場財智指出， 過去12個月市場波動造成交易極大挑戰，地緣政治因素加上總體經濟疲弱，全球普通合夥人 (GP)對交易活動的預期極為悲觀，24％預計今年交易活動會惡化，去年同期該比例約為7％。意外的是，2023年上半年股市活動有所改善，投資PE的有限合夥人（即金主）LP中，43％表示要增加PE的資產配置，亦有43％的LP對於GP主導的次級基金市場積極看待，著重於提高價值、流動性和新條款談判的機會。

今年上半年火紅的AI晶片、ChatGPT，不僅帶動台、美科技股大漲，根據標普全球市場財智團隊的追蹤，PE市場的熱門利基行業也聚焦在AI、機器學習領域，上半年交易累計資金高達143.5億美元，135.1億美元；而金融科技領域向來最熱、也競爭最激烈的數位支付亦湧入127.6億美元完成交易，相當成熟金融商品的信用卡和線上分析的交易金額，還超越反欺詐技術的90億美元，透露出私募股權金主和募資方與實務市場相當連結。