陳恩光接任新光金總經理

前新光金控總經理吳欣儒上月9日請辭後，新人事終拍板。新光金7日公告，董事會通過由陳恩光接任新光金總經理一職，但此人事案還待呈報金管會核准後生效，核准前陳恩光將從本月8日起代理新光金總經理職務。

新光金董事會在6月9日股東會改選後改組，改革派洪士琪方取得2/3席次，當天就召開董事會推選陳淮舟接任董事長，吳欣儒則閃電請辭，新光金總座也因而懸缺一個月。

當時市場就傳出新光金總經理會由前台北富邦銀執行副總陳恩光出任，但因工作交接因素，7日才塵埃落定。陳恩光過去主要的經歷為外商銀行，是花旗銀行出身，曾是富邦金總經理韓蔚廷子弟兵，對於財務操作相當熟稔。

隨著陳恩光到位，加上新光人壽董座魏寶生6月29日已上任、新光銀行董事長則由賴進淵擔任，目前新光金母、子公司高層人事已大致底定，接下來就該開始進行公司的整頓改革與著手解決增資的問題。

新光金上半年獲利尚未公告，今年前五月新光金已虧損94.11億元，主要是新壽今年前五月累積稅後虧損130.15億元，也是讓各大股東下定決心要推動改革的原因之一。

也因為新壽前五月稅後虧損逾130億元，6月底資本適足率（RBC）恐掉到法定要求的200％以下，新光人壽急需增資，這是新光金、新壽新經營團隊上任後的當務之急。

金管會日前已將新光金、新壽的新經營團隊都約過一輪面談，包括：新光金新任董事長陳淮舟、新壽新任董事長魏寶生、新光人壽新任副董事長洪士琪、新壽總經理黃敏義，甚至連前新壽董事長潘柏錚都約去喝咖啡，就是不斷耳提面命，讓新團隊知道完成增資的重要性，也是新光金新經營團隊要面對的首要考驗。