大股東干政修法 金融業：恐違憲

金融大股東不當干政，金管會擬修法加重罰度，引發業界、法界論戰。金管會繼5月16日召開公聽會後，7月7日二度召開修法公聽會，銀行局長莊琇媛親自主持，出席人員包括金融業、法學界及公協會等。各界主要反應聲浪多半集中在是否違憲、違反比例原則、是否能有效解決金融業的問題。

為避免金融大股東不當干政、持股申報虛偽不實或隱匿，金管會今年4月時預告修正金控、銀行法，將大股東干政入法重懲，包括對大股東本人可處最高5,000萬元罰鍰、限制持股的表決權行使、限制大股東直接或間接當選董事、甚至解除董事職位，情節嚴重者可限期處份持股。

與會業者透露，此次有多家金控參與，學界、法界也不少，各界仍聚焦在「此法授權是否太大、大股東不當干政的定義不明」等議題。

有與會者提出，此次修法可能有違反憲法保障人民財產權之虞，充滿不確定的法律概念，執行性上面有很大的問題，也不符合比例原則。如果大股東控制權是重要議題，為什麼只限於銀行及金控公司，而沒有針對券商或投資資產更大的壽險公司。

也有人提出此修法已違反司法院解釋揭示的明確性原則，從外溢效果來看，也可能影響經營權爭奪。因為司法院解釋再三重申，人民有自由處分財產之權利，政府要求處分股份，就是一種剝奪，尤其是限期處分會造成財產損失，在實務上己有先例。舉例來說，限期處分造成股價下跌，造成投資人虧損，假設處分事後被撤銷，投資人可否申請國賠？都可能引發爭議。

與會人士透露，主管機關希望大股東與公司的經營保持距離，但當保險公司出現像防疫險等大幅虧損問題時，又希望大股東出資，等於沒有權力監督公司管理營運，卻必須對公司財務負責，不符股東平等原則。他建議應該思考的是光用委託書就能拿下一家公司的經營權，是否是好的市場機制，或符合公司治理原則。

金管會指出，將彙整二次公聽會、預告時蒐集的各方意見進行會內討論、業務會報、將各界意見加以採納修正，會盡速將草案定案送行政院審查，力拚9月中旬立法院最後一個會期前送進修正草案。