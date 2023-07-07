永豐金雙引擎全開 H1賺破百億創同期新高

永豐金控旗下銀行、證券雙引擎全開，僅花半年時間就躋身進百億俱樂部！永豐金7日公告六月自結獲利，六月稅後淨利新台幣23.10億元、月增率高達64.8％；累計今年前六月稅後淨利衝100.69億元，突破百億元，續創歷史同期新高、年增率達22.4％、EPS 0.85元，年化ROE 12.42％。

就單月來看，金控六月稅後淨利月增9.07億元、月增率64.8％，主因銀證子公司獲利皆較前月大幅成長。其中，永豐銀行六月稅後淨利16.98億元、月增4.66億元、月增率達37.8％，獲利月增主要是「淨利收與淨手收」穩定成長，且股利收入較前月增加。其中手續費收入與金融交易相關收入都有雙位數以上的成長。證券六月稅後淨利4.75億元、月增2.59億元、月增率高達120.0％，主要受惠於手續費收入動能回溫，且股利收入與資本利得增加所致。

就上半年來看，永豐金控今年主要受惠於銀行子公司表現穩健與證券子公司獲利大幅成長。今年上半年銀行子公司稅後淨利82.44億元、年增7.44億元、年增率達9.9％，獲利亦創下同期新高。整體獲利較去年增加主要受惠於利息淨收益與金融交易相關收益的成長。資產品質維持優異，NPL僅0.08％。

證券子公司今年上半年稅後淨利17.29億元、年增8.37億元、年增高達93.8％，表現亮眼。雖然台股今年上半年月總成交量年減10％，但永豐金證券受惠於多元手收策略，整體手續費淨收益上升3％，且股債自營操作表現較去年同期大幅成長，因此整體獲利成長93.8％。

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