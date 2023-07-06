投等債3優勢 可列核心配置

美國聯準會（Fed）升息循環有望在第三季結束，債券投資價值浮現。投信建議，因投資等級債擁有高利率、高評等及低價格等三大優勢，可列第三季的核心配置，非投資等級債在違約率偏低下也可開始建置部位，但因景氣下行風險尚未消弭，建議投資人應選相對高品質的債券作為持有標的。

瀚亞投信投資長林如惠表示，綜合各項經濟數據來看，美國可能出現季度微幅衰退，但出現大幅惡化的機率相對低，市場預期美國經濟成長有望在第三季觸底後回升。目前通膨有緩慢回落的跡象，但距離Fed目標仍有一段距離，且就業市場持續熱絡，今年底前降息機率偏低，但升息循環有望在第三季結束。

瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭指出，經濟軟著陸且通膨回落較為明顯的情境下，預估升息終端利率來到5.5％後會停止升息，對四種債券的展望評價，公債持中性態度，而投資等級債、非投資等級債，以及新興債展望則中性偏多。受景氣下滑影響，非投資等級債的違約率小幅度走升至3％，但仍低於長期平均。

受惠於寬鬆的利率環境、企業去槓桿化及經濟未出現明顯衰退，非投資等級債累積違約率低於前三波信用循環，但投資人仍須留意企業債息成本上升與景氣下行對營運的影響，但整體來看，企業的財務體質已較過去更加紮實，配置上建議選取相對高品質的非投資等級債，才能達到攻守兼備的效果。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧強調，下半年Fed有機會暫緩升息是市場共識，統計自1993年以來歷經五次升息循環後，BB級債表現皆勝出B級與CCC級，搭配優先擔保利基，耐震防禦力將大幅提升，是絕佳的債券配置。

李怡慧認為，目前債券殖利率處歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局，鎖定未來報酬，配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健企業的優先擔保債。