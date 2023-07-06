越南率先啟動降息 股市俏

越南領先全球走向降息週期，且政策利率已調降至接近疫情前水準，法人表示，資金環境轉寬鬆預期股市將逐步向上，目前本益比仍偏低，建議可較積極看待越南股後市。

富邦基金經理人楊貽甯指出，越南6月第三度調降政策利率至4.5％，政府從第一季GDP低於預期數據公布開始，連續三個月推動10個以上支持經濟或企業融資之政策，顯見政府對經濟增長之重視，在外圍需求持續低迷下，預期下半年仍有公共建設投資或降息可期待。

楊貽甯認為，越南疫情期間政策利率4％的環境，帶來市場流動性大幅成長，指數也到近期高點，預期下半年隨央行降息，資金環境將更加寬鬆。在開始降息循環後，5月新增開戶數開始顯著上升，小型股表現也優於大型股，顯示越南散戶逐漸回籠。在新任國家主席上任後更加穩定，預期查緝反貪腐案件對市場影響降低，將有利於越南經濟。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南央行從3月以來啟動降息至今，重貼現率已由4.5％降至3.0％、再融資利率由6.0％降至4.5％，對越南股市是一大助益。加上越南政府釋放一系列政策，明顯見到散戶重返股市，觀察越股6月開戶數睽違10個月再度突破10萬人，而且6月以來平均日成交量更維持超過15兆越盾以上，顯示投資者對市場的信心回升。

去年造成越股大跌的主因地產醜聞，張晨瑋說，今年政府極力出台政策，大幅緩解債市流動性，影響最深的地產股也多數於3月打底後反彈，因此，被認為地產最差的狀況已過。

富達國際強調，近期東南亞地區股市發展，主要因持續受惠供應鏈重組，當地企業選擇「中國加一」策略來抵消地緣政治風險。印尼正努力在全球電動汽車供應鏈中插旗，馬來西亞和越南的電子產品領域提升占比，泰國、澳門、日本等旅遊業也將受益於大陸持續重新開放。