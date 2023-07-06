資金持續湧 印股漲相佳

印度股市在休息整理過後，近期出現明顯彈升，不少印度基金近月也呈現強彈，法人認為，由於印度製造業與服務業近期皆同步走揚，印度股市明顯走高，資金持續湧入，仍有上漲潛力。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度5月製造業PMI公布為58.7，較上月的57.2增加並創兩年半新高，連續擴張紀錄推進至23個月，且服務業PMI也持平在62的13年新高水位，擴張亦長達22個月；經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力；觀察市場對企業獲利預估依然不差，營收與盈餘仍有雙位數成長，顯示疫後經濟活動正常化之下，企業獲利向上成長趨勢不變。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，截至7月3日止，今年來印度股市指數上漲已逾7％，在亞股（除日本外）僅次於台灣、韓國、越南股市，也是亞股中唯四年迄今收漲的市場；從資金動向來看，印度股市今年來也相當受到外資青睞，上半年獲得97.22億美元挹注，吸金力道僅次於台股的112.47億美元。

目前包括印度在內的亞太股市，評價面仍處於相對合理區間，預料在資金輪轉效應下，評價面合理的印度股市相對吸引資金。此外，隨著美國升息近尾聲，有助於提升亞股相對於美債的吸引力，且目前印度股市相對於美股評價區間仍非常具投資價值，也因此，外資從今年以來就明顯集中回補台、韓股市，印度市場則是近期開始呈現積極轉進。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，全球供應鏈轉移，印度成為市場矚目焦點，有望成為最直接受惠的國家。印度政府透過降低稅率及財政整頓方式，推動內需消費；健康的稅收徵管、積極且有力的政策推動，將有望吸引更多外資進駐，經濟成長保持6％以上的高速成長，成為今年少數沒有衰退疑慮的國家。尤其股市雖恢復上漲動能，但股價仍處相對低檔，有利持續加碼印度主題基金，掌握黃金十年商機。