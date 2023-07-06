債券投資 鎖定鑽石級4C

美國公債價格通常與聯準會（Fed）利率走勢相反，去年快速升息重挫債市，超甜債券價格讓投資人垂涎，加上升息到最後階段，債券價格也將提前反映、觸底反彈，未來有更大資本利得空間，但債券商品琳瑯滿目，法人建議，挑選標的應優中選優，可採用「鑽石級4C」策略當作標準，不僅省時省力，還能讓投資效果最大化。

「鑽石級4C」策略著眼投資人最關心的四大面向，即高信評（Credit Rating）、最親民（Close to you）、現金流（Cash Flow）、最便利（Convenience）。統一投信強調，訂於7月17日至19日募集的統一美債20年ETF（00931B），可說完全符合「鑽石級4C」特質。

首先是「高信評」，00931B持債相當純粹，專注投資美國長天期公債。美國公債的安全性無庸置疑，不僅在全球三大主要信評機構穆迪、標普及惠譽都擁有全球最高信評等級，還是全球規模最大、流動性最好的政府公債。從來沒有違約過的神話紀錄，也讓市場將美國公債視為無風險資產，並以此當作其他金融商品的定價基準。

其次價格面也「最親民」，觀察目前美國長天期公債ETF，每單位發行價多為40元，甚至少數需要60元。00931B發行價15元，投資門檻1萬5,000最低，對小資族相當友善。另有加碼優勢，在同類型ETF同等規模中，00931B的經理費及保管費都是全市場最低，為投資人減輕額外成本。

其三的「現金流」是投資人最重視的要素，美國長天期公債ETF大部分都是季配息，00931B特別的優勢在於同類型ETF中唯一的一檔具收益平準金機制，能讓每次的配息更加穩定，投資人配息不會因為新申購而被稀釋。每年2月、5月、8月、11月都發放配息，每季都能提供投資人配息收益，作為穩定現金流來源，尤其配息屬海外所得，免扣二代健保費。

除此之外，債券投資向來有較高門檻，海外債券還要先換匯再進行跨國交易程序，費時又成本高。00931B是債券ETF，掛牌後就可直接在股市上交易，不需換匯，應是布局債券「最便利」的選擇。