國銀前5月賺逾2千億 同期新高

台美利差擴大，國銀吃大補丸。據金管會5日公布，去年到7月國銀累計稅前獲利才破2千億元，但今年前五月累計稅前盈餘就達2,038億元，創下史上同期新高，獲利大躍進的原因來自換匯交易（SWAP）收益大增。

據銀行局統計，國銀前五月稅前盈餘創史上新高外，同比獲利年增率35.6％，也是歷年同期史上新高，銀行局副局長童政彰分析前五月國銀獲利三大利源中，投資受益成長最大，前五月國銀投資收益達974億元，比起去年同期的297億元，暴增677億元、2.2倍，而投資收益增加最大原因，不是股債資本利得，而是來自台美利差擴大，換匯交易（SWAP）收益大幅增加。

由於升息，國銀利息淨收入也較去年好，前五月國銀利息淨收入有2,479億元，較去年同期的2,360億元，增加119億元，增幅5％，應是存款利率拉高，放款升息反應相對延遲；由於今年保單及基金銷售相對往年減少，多靠債券銷售支持，國銀手續費收入僅較去年小幅成長，前五月手續費收入增加865億元，較去年同期841億元，同比24億元。

國銀5月存款大幅減少1,917億元，是2017年1月後單月最大減少金額。童政彰分析，主要有兩因素，第一是因繳稅季、第二是企業辦增資，存款減少，同時間放款比4月底增加1,231億元，5月底存放比從4月的69.7％回升到70.2％。

就放款用途別來看，國銀5月放款主要用在週轉金與購置不動產，其中用在週轉金上單月增加534億元、前五月大增4,067億元，用在購置不動產上單月增663億元、前五月增加2,115億元。童政彰表示，週轉金增加，主要是5月剛好是繳稅季，個人有資金需求，企業週轉金增加多，主要是資金需求回溫，不過增幅也僅是回到去年11月的水準，產業庫存調整仍在進行中，但對於未來企業資金需求是審慎樂觀。